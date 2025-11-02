Adiós al celular: los anteojos que tienen todo lo que necesitás para ser una persona más productiva

Una innovación promete cambiar la rutina de millones: anteojos que combinan IA, diseño y eficiencia para dejar el celular en segundo plano.

Millones de personas viven pegadas al teléfono , con notificaciones constantes y tareas que se acumulan sin freno. El exceso de conectividad impacta en la atención y en la forma en que organizamos el tiempo. Frente a ese caos digital, una nueva tecnología se presenta como la solución para recuperar el control .

Una firma emergente lanzó al mercado unos anteojos inteligentes que combinan diseño moderno con herramientas pensadas para optimizar la jornada. La propuesta apunta a dejar el celular en el bolsillo sin perder acceso a funciones clave: desde leer mensajes hasta activar un asistente virtual con inteligencia artificial.

La empresa Brilliant Labs desarrolló un dispositivo que parece un accesorio común, pero que esconde un poderoso sistema de asistencia inteligente. Estos lentes ofrecen una pantalla proyectada frente al ojo, sin obstaculizar la visión , y permiten interactuar sin manos ni comandos complejos.

Millones buscan alternativas al uso excesivo del celular, y estos anteojos inteligentes llegan con una propuesta que redefine la productividad.

A través del sistema Noa, un asistente potenciado por inteligencia artificial , el usuario puede realizar consultas, gestionar recordatorios y responder mensajes en tiempo real. El asistente se basa en tecnología similar a ChatGPT, lo que garantiza respuestas contextuales y eficientes.

Una de las características más destacadas es su diseño liviano y discreto , que evita la apariencia robótica de otros dispositivos similares. Además, su batería permite horas de uso continuo , ideal para jornadas extensas.

Estos anteojos marcan un antes y un después en el mundo wearable. Apuntan a profesionales, estudiantes y personas que quieren estar conectadas sin la distracción constante del smartphone. La apuesta es clara: menos pantalla en la mano, más foco en lo que importa.

Todas las funciones de los anteojos inteligentes

Los anteojos inteligentes integran un sistema de proyección de notificaciones, lectura de mensajes, consultas de información, traductor automático y un calendario que se adapta según el contexto. Todo esto se maneja con gestos o comandos hablados, sin tocar ningún botón.

Están diseñados para integrarse al día a día sin generar fricción. Su conectividad con otros dispositivos permite una sincronización fluida con apps de productividad, reuniones virtuales y servicios en la nube. Es el paso siguiente para quienes buscan agilidad y eficiencia sin cargar con el peso del celular.