El empresario que logró una fortuna de miles de millones gracias a su marca de jugos: quién es Hans Peter Wild

El abogado suizo supo crear un imperio gracias a su visión para los negocios, invertir en su verdadera pasión y ganar millones.

Hans Peter Wild es un exitoso empresario, abogado oriundo de Suiza que logró ganar millones de dólares gracias a su dirección de la empresa de jugos frutales Capri-Sun. Como CEO, fue responsable de expandir el mercado del negocio para llevarlo al plano internacional.

También supo ganarse la admiración del pueblo al impulsar el deporte local. Gracias a su exitosa carrera, fue capaz de invertir en sus pasiones. El suizo se diversificó al volcar su dinero al deporte al adquirir el equipo de rugby francés, Stade Français Paris en 2017.

El ascenso de Hans Peter Wild, el propietario de Capri-Sun A pesar de ser Suizo por adopción, nació en Alemania, en la ciudad de Heidelberg en 1941. Proviene de una familia acomodada que tiene el conglomerado Diersch & Schröder. Desde su posición, supo formarse como abogado en la Universidad de Heidelberg y luego especializarse en derecho fiscal y auditoría en la Universidad de Mannheim.

A finales de los 70 se sumó a la empresa familiar como responsable de las actividades de aceite mineral, química y transporte marítimo. Gracias a su éxito en el puesto, fue premiado con el cargo de director de productos. Desde ahí creó Capri-Sun y fue el responsable de su éxito internacional. En sus campañas de marketing, estuvo Muhammad Ali como protagonista. Este ascenso le posibilitó la diversificación de sus inversiones.

Miles de millones: el patrimonio de Hans Peter Wild Después de diversificar. Invirtió en el equipo de rugby francés Stade Français Paris y también fundó la Wild Rugby Academy en la ciudad alemana de Heidelberg para apoyar los jóvenes talentos de la región. En la actualidad, además de las inversiones en deporte, Hans Perter Wild resguarda participaciones en empresas vinculadas al sector de la biotecnología y tecnologías disruptivas a través del conglomerado Wild Group Mangement. Se estima que su patrimonio ronda los 3500 millones de dólares, según el sitio especializado Forbes.

