Aeroparque amplía su oferta gastronómica con una inversión de $300 millones

A continuación, una por una las marcas presentes, tanto en preembarque como en las áreas públicas de la terminal:

Hard Rock

Havanna

Le Pain Quotidien

Starbucks

Pizza Zen

Pani

Florida Garden

Fausto, Outback

Pizzeria Accademia

Club de la Milanesa

Burger King

Panera Rosa

Café Martínez

Mostaza

La Cabrera Express

Mc Donalds

Atalaya

Natural Market

Tostado

Open 25

En el área de pre check in (el área anterior al ingreso de la terminal) cuenta además con máquinas de self check in, juegos para niños, pantallas de vuelos y asientos para espera.

Además de la gastronomía, Aeroparque ofrece una amplia red de servicios como cajeros automáticos de Banco Nación y Santander, oficinas de turismo Improtur; traslados y rentadoras como Manuel Tienda León, TransAir, Hertz, Localiza, Avis, Transfer Express, Alamo, Europcar; tiendas como Farmacity, Yenny, Shop Gallery, Duty Free y Hard Rock. También, están disponibles otros servicios como embalaje de equipaje, Assist Card y Diarios y Revistas.

Qué es el Asistente de Aeropuertos y para qué sirve

Como novedad, Aeroparque presenta un asistente virtual que acompaña el recorrido del pasajero que está por viajar desde Aeroparque. Entre sus tareas, brinda información actualizada a través de Whatsapp sobre el estado de su vuelo y las alternativas de servicios disponibles. También, está preparado para dar información sobre cómo llegar o dónde estacionar.

Modernización con el Aeropuerto

Como parte de este plan, se construyeron nuevos accesos viales, gracias al corrimiento de la Avenida Costanera, y un parking subterráneo hacia el Río de la Plata. Estas mejoras posibilitarán una circulación más fluida y un incremento de la capacidad operativa del aeropuerto metropolitano

Esta nueva configuración de vialidades, permite distribuir los accesos de manera ordenada, colocando sectores para el descenso y ascenso de pasajeros en partidas y arribos debidamente señalizados, estacionamientos segmentados por hora y estadía. Esto posibilita que, los arribos y las partidas se realicen en forma independiente por lo que no interfieren unos con otros internamente.

También, está lista la primera etapa de la nueva plataforma norte diseñada para aviones de gran envergadura que optimiza el movimiento de aeronaves en el área de pista y calles de rodaje. Este espacio cuenta con 50.000m2 y fue realizado con 20.000m3 de pavimento, 10.000m3 de hormigón y 500tn de concreto asfáltico, para el estacionamiento de aviones clave C y E.