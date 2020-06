El CEO de Amazon enfureció con un usuario racista: "Sos el tipo de cliente que estoy feliz de perder"

Bezos exhibió capturas de pantalla de mensajes en Instagram donde algunos usuarios decidían desistir de comprar artículos en Amazon por su postura antirracista, luego de que en un comunicado la empresa expresara su apoyo a la campaña surgida tras la muerte de George Floyd a manos de la Policía. Al mismo tiempo, informó que donará u$s 10 millones a "organizaciones que trabajan para lograr la justicia social y mejorar la vida de los negros y afroamericanos".

Bezos mostró el correo electrónico de un hombre (al que denominó DAVE para preservar su anonimato) que le escribió varios insultos subidos de tono y un mensaje: “Obviamente no eres un idiota o no tendrías el éxito financiero que has tenido. Estaba haciendo un pedido con su empresa cuando descubrí su declaración de apoyo para Black Lives Matter. Cancelé mi pedido y sé que no seré el único”.

mensaje1.jpg

En respuesta, Bezos le dijo que él es “el tipo de cliente que estoy feliz de perder” y alentó a hacer visible ese tipo de expresiones de odio porque es justamente un ejemplo del problema que se está atravesando.

Hace una semana, Amazon subrayó en un comunicado que el trato desigual y brutal de los negros y afroamericanos es “inaceptable”.

“Nos solidarizamos con nuestros empleados, clientes y socios negros, y estamos comprometidos a ayudar a construir un país y un mundo donde todos puedan vivir con dignidad y sin temor”, explicó la empresa.