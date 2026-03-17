El comercio electrónico local creció 55% en 2025 pero enfrenta el avance de las compras internacionales + Seguir en









El turismo lidera las categorías, las cuotas siguen siendo clave y casi la mitad de los argentinos ya compra en el exterior.

El ecommerce sigue sumando nuevos compradores.

El comercio electrónico argentino cerró 2025 con números que confirman su lugar como canal estructural del consumo masivo: facturó $34.033.238 millones, un 55% más que en 2024, y sumó casi 1,4 millones de nuevos compradores, llevando el total a 25,1 millones de personas en todo el país. Los datos surgen del Estudio Anual de Comercio Electrónico que publica la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

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Las unidades vendidas sumaron 645 millones, un 28% más que el año anterior, y las órdenes de compra totalizaron 253 millones, con un alza del 3% interanual. El ticket promedio trepó a $134.519, un 46% por encima de 2024.

El AMBA concentra más de la mitad del negocio La distribución geográfica de la facturación sigue siendo marcadamente asimétrica. El Area Metropolitana de Buenos Aires concentró el 52% del total, seguida por el Litoral con el 12% y la región Centro con el 9%. El Sur y el NOA se ubican en el mismo nivel, con el 9% y el 7% respectivamente, mientras que Cuyo y el resto de la provincia de Buenos Aires aportan cada uno el 5%.

Esa concentración en el AMBA no sorprende dado el peso demográfico y económico de la región, pero también refleja brechas en infraestructura logística y conectividad que siguen siendo un desafío para la expansión del canal en el interior.

En cuanto a las categorías, Pasajes y Turismo se mantuvo en el primer lugar del ranking por facturación, lo que habla tanto del peso de ese sector como del creciente hábito de reservar viajes de forma digital. En segundo lugar aparece Alimentos, Bebidas y Artículos de Limpieza, Equipos de audio, imagen, consolas, tecnología y telefonía.

Completan el top diez los Artículos para el hogar, los Electrodomésticos, Deportes, Indumentaria no deportiva, Accesorios para vehículos, Cosmética y Perfumería, y Artículos de oficina. El rol clave de las cuotas El financiamiento sigue siendo un factor determinante en la decisión de compra. Las tarjetas de crédito lideran los medios de pago con una participación del 67%, y ocho de cada diez consumidores declaran que la posibilidad de pagar en cuotas es clave al momento de concretar una compra online. En un contexto de tasas altas e ingresos bajo presión, el acceso al crédito actúa como habilitador de consumo también en el mundo digital. El salto de las compras en el exterior Uno de los datos más llamativos del informe es el fuerte avance de las compras internacionales. El porcentaje de argentinos que adquirió productos en el exterior pasó del 37% en 2024 al 47% en 2025, impulsado principalmente por plataformas como Temu, Mercado Libre y Shein. Más aún: siete de cada diez compradores internacionales afirmaron haber comprado por primera vez en el exterior durante los últimos seis meses, lo que sugiere una curva de adopción todavía en expansión. El fenómeno plantea tensiones evidentes para los operadores locales, que compiten con plataformas globales con estructuras de costos muy distintas.

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