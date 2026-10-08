El Gobierno autorizó a una nueva aerolínea a operar vuelos regulares de carga en la Argentina + Agregar ámbito en









La aerolínea de bandera etíope podrá explotar servicios internacionales de transporte de cargas, con derechos de tráfico de la tercera a la novena libertad.

La compañía etíope obtuvo autorización para realizar transporte aéreo internacional de cargas bajo el acuerdo bilateral vigente entre Argentina y Etiopía.Opción 3

El Gobierno autorizó a la empresa de bandera etíope Ethiopian Airlines Group a operar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de cargas en la Argentina. La medida se oficializó a través de la Disposición 26/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

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Según la norma, la compañía podrá explotar esos servicios de forma exclusiva para cargas, con derechos de tráfico de tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena libertad.

La autorización responde a un pedido de la propia aerolínea, que solicitó operar vuelos regulares de carga en el marco de los convenios bilaterales vigentes entre la República Democrática Federal de Etiopía y la Argentina, regidos por un Memorándum de Entendimiento entre las autoridades aeronáuticas de ambos países.

En los considerandos, la disposición señala que la empresa acreditó los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente, que la operatoria propuesta está contemplada en el marco bilateral entre ambos países y que la aerolínea fue designada por la autoridad aeronáutica de su país para prestar servicios regulares hacia el territorio argentino.

La Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se expidió favorablemente sobre el pedido. La norma lleva la firma del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez.