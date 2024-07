En qué invierte su fortuna Serena Williams: pasión por las criptomonedas, psicología y franquicias deportivas

Serena también es conocida por su compromiso filantrópico, siendo embajadora de UNICEF y fundando escuelas en Kenia. Durante la pandemia, apoyó la distribución de mascarillas a comunidades necesitadas.

Serena Williams estuvo cerca de comprar al Chelsea

Su enfoque en los negocios incluye invertir en fundadores creíbles y apoyar empresas con diversidad. Recientemente, participó en una oferta para adquirir el Chelsea FC junto a Lewis Hamilton y otros inversores, aunque el club fue vendido a otro grupo.

Serena Williams respaldó una oferta liderada por Martin Broughton, expresidente del Liverpool y British Airways, con una contribución significativa de cerca de €12.000.000 para adquirir el Chelsea FC. A pesar de su apoyo, el club terminó siendo adquirido por Todd Boehly, copropietario de Los Angeles Dodgers.

serena_williams_serena_ventures_business_insider_mexico-1280x620.jpg Serena Williams se posiciona fuerte en el mundo de las inversiones.

Actualmente, Serena posee participaciones en los Miami Dolphins de la NFL y en el Angel City, equipo de fútbol femenino de la NWSL.

Serena Ventures tiene un enfoque destacado en invertir en empresas cuyos fundadores y propietarios carecen de representación adecuada, con un 52% dirigido por mujeres, un 47% por personas de color y un 12% por empresarios latinos.

Por tal motivo, Serena Williams mencionó en una entrevista reciente que prefiere respaldar negocios con fundadores creíbles, evaluando la calidad del líder, la empresa y la motivación detrás de su negocio.

Las inversiones de Serena Williams en criptomonedas

Serena Williams también realizó inversiones significativas en una variedad de empresas, incluyendo Zigazoo, la red social líder para niños, Nestcoin en criptomonedas, Infinite Objects enfocada en Tokens No Fungibles (NFT), Esusu que ofrece consultoría para mejorar el crédito, y Impossible Foods, empresa que produce productos cárnicos a base de plantas.

Por si fuera poco, su portafolio de empresas tiene un valor que el Wall Street Journal estimó recientemente en más de u$s1.000.000.000 y la gestión de estas inversiones ya forma parte habitual de la vida de Serena.

Serena Williams La estadounidense Serena Williams posa con su trofeo de Auckland junto a su primogénita Alexis Olympia Ohanian.

“Me despierto y me voy a la oficina. Ahora que todo es digital, simplemente me siento y contesto a llamadas todo el día. Cuando Olympia se va al colegio, yo me voy al trabajo”, reflejaba la leyenda tenística en una reciente entrevista.

Su legado va más allá de las canchas, reflejando su fuerza como mujer, empresaria y filántropa. Serena Williams se retiró como una leyenda indiscutible, dejando un impacto duradero en el deporte y más allá.