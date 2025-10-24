Estancia Rafaela lleva la carne premium argentina a un nuevo nivel







Con un evento en su local de Avenida Juan Segundo Fernández 55, San Isidro, Rafaela Alimentos inauguró oficialmente su nueva boutique de carnes. La apertura contó con una experiencia de degustación, maridajes especialmente seleccionados y música en vivo.

El proyecto contempla continuar expandiendo el concepto de Estancia Rafaela a nuevas ciudades y mercados, siempre con la calidad y el compromiso que distinguen a la marca desde sus orígenes.

Con más de 110 años de trayectoria y presencia en más de 50 países, Rafaela Alimentos da un paso histórico y presenta, en San Isidro, su nuevo proyecto: Estancia Rafaela, un espacio que ofrece la mejor carne argentina, ahora en el lugar que se merece. Más que una boutique de carnes, Estancia Rafaela es un concepto integral donde se busca que el consumidor viva una experiencia con todos los sentidos: productos seleccionados, asesoramiento de expertos y un ambiente diseñado para transformar la experiencia de compra en un verdadero ritual de lujo, hasta ahora nunca visto en este rubro.

Con un evento exclusivo en su local de Avenida Juan Segundo Fernández 55, San Isidro, Rafaela Alimentos inauguró oficialmente su nueva boutique de carnes. La apertura contó con una experiencia de degustación a cargo del chef Lucas Canga, maridajes especialmente seleccionados, música en vivo, DJ sets y espacios ambientados para sumergirse en el universo de Estancia Rafaela.

rafaela 2 “Hace 110 años, nuestro bisabuelo llegó desde Italia y fundó la compañía en Rafaela. Cuatro generaciones después, nuestra familia segue liderando el negocio familiar, con más de 1.500 colaboradores, tres plantas productivas, un criadero y un centro de distribución. Hoy damos un paso más: presentamos nuestro primer local bajo el concepto de boutique de carnes, una propuesta que combina tradición, calidad y una experiencia de compra diferencial. Este es solo el comienzo de una nueva etapa de expansión, que comenzará en Buenos Aires y proyecta llevar el sabor y la excelencia argentina al mundo”, dijo Juan Lagrutta, Gerente General de Rafaela Alimentos.

