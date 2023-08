Grupo Financiero Galicia adquirió Sura Seguros en Argentina: una inversión de u$s19 millones

Gonzalo Santos: Sura es un grupo colombiano que es un grupo financiero donde que tienen principal banco de Colombia; Bancolombia es el banco más importante más grande que tiene su rama de seguro que Sudamericana donde nosotros somos una de las filiales. También el conglomerado posee una cementera y también tiene una alimenticia, que es la más grande de Colombia. En ese conglomerado Sura pertenece a Suramericana y hace 7 años adquirió toda la operación de RSA Latinoamérica. Sura, es una compañía multi ramo multicanal, toda la línea de productos es muy complementarios con Galicia. Nosotros somos muy fuertes en el negocio de grandes empresas (construcción, montaje, incendio, transportes, cascos comerciales, embarcaciones de placer) y adicionalmente tenemos el negocio de los autos. Tenemos un canal directo answer que es una plataforma digital donde los clientes prácticamente el 60% se hacen sin intervención humana desde la cotización y la entrega de la póliza hasta la inspección. Tenemos el canal de Affinity donde tenemos banca seguros lo mismo que hace Galicia Seguros con otros bancos incluyendo la Tarjeta Naranja, por ejemplo, que es cliente nuestro y también tenemos el más importante para nosotros y al que apuntamos siempre es el mercado de productores en donde tenés los grandes brokers internacionales donde concentramos mucho de las cuentas grandes y corporativas que tenemos y también el mercado de productores, con responsables en el interior que hoy es el mercado más importante y el que sigue eligiendo muchos clientes para contratar su segundo. Hay una complementariedad muy buena de modelo de negocio con Galicia Seguros tanto en producto como en canal de distribución.

P.: ¿Cómo ven el estado de situación de los seguros en Argentina y en qué sectores se podría avanzar?

FK.: Para individuos hoy hay una buena cobertura y de seguro de hogar, también seguros de autos. Creo que si querés la parte menos desarrollada Argentina es todo lo que son los seguros de vida. En el mundo es muy común que la gente tenga un complemento jubilatorio. Esto no es una jubilación privada esto gente que ahorra y el que construye un ahorro que se convierta al momento de la jubilación en una renta vitalicia. Esto en países de Latinoamérica es gigantesco y este mercado sustenta el mercado de capitales porque son inversores de largo plazo el requisito para eso es la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué no se hizo en Argentina pues porque no tenemos estabilidad económica, es muy difícil con estas tasas de interés y una moneda que se devalúa tanto. Es una de las áreas de mayor potencial creo. Es una de las preocupaciones más grandes que nadie está dando solución y para empresas el crédito está en uno de los niveles más bajos. Vos podés bajar mucho el costo de financiarte con seguros. Esas son dos ramas de crecimiento muy grandes donde estamos muy interesados.

P8 - SURA SEGUROS_opt.jpeg

¿Hay una sinergia de trabajo entre los bancos y los seguros?

GS.: Hay mucha mucha sinergias que podemos hacer entre banco y seguro. Pensá que una aseguradora es también una financiadora de riesgos. A través de una prima de seguros que transfiere ese riesgo es una transferencia de riesgo y nosotros financiamos ese riesgo de los clientes. Lo podés hacer exante, como es seguros, o lo puedes hacer después, por ejemplo, si tenés un auto. Si vos no querés tener el riesgo de que te lo roben, vos podés pagar una prima a una compañía de seguros para el día que vos tenés un siniestro. También podés no tener una prima de seguro, y el día que le pasa algo al auto pedir su crédito en un banco a través de un crédito prendario. Hay muchas prestaciones que uno podría complementar con un préstamo, por ejemplo, vos tenés, un cliente que por más que esté cubriendo un siniestro de todo riesgo tiene que abonar 300 mil pesos que es un montón y yo podría a través de un banco financiarle esos 300.000 pesos para que no tenga un impacto en el mismo día. Creo que Argentina tiene muy poca penetración en el negocio del seguro, Latinoamérica también, y creo que se podría ampliar muchísimo más la torta y creo que desde ese lado hay una oportunidad gigante en Argentina si se regulariza las condiciones macroeconómicas.

¿Cómo interviene en el proceso de otorgamiento se seguros la tecnología y el entrecruzamiento de datos?

FK.: En el mundo de las finanzas y los seguros está empezando a ocurrir que es muy importante el proceso de entrecruzamiento de datos. Cuando vos cotizas un seguro de autos, por ejemplo, podría ser muy importante la información que haya de la persona y, por ejemplo, pagar más o menos en función de cómo conduzca. Si vos tenés siniestro todos los años deberías pagar más seguros que es el que es más cuidadoso no. Entonces hoy la información crediticia y la información de seguros dan una base de datos muy importantes para personalizar personalizar ese beneficio. Vos deberías pagar en función del riesgo tuyo y no del riesgo del mercado, digamos como empresa pues también hay mucho para trabajar, mucha tecnología. Darle a cada gente a cada uno la solución que necesita.

P.: ¿Cuánta penetración tienen los seguros en los ciudadanos y en las empresas, falta conocimiento?

GS.: Hay mucho desconocimiento y yo creo que ahí el rol del productor de seguros es muy importante. Creo que también en los momentos de crisis, como tiene hoy toda Latinoamérica no solamente en Argentina nuestra competencia en Seguros no es solamente los otros competidores. Nosotros competimos contra un presupuesto de los clientes que tienen y y los clientes tienen un presupuesto que lo dedican a la educación, la salud a seguridad, al supermercado, a un montón de cosas y muchas veces los clientes tienen un riesgo que no quieren tener no tienen la capacidad para pagar una prima y que ese riesgo lo tenga la aseguradora. Queremos que a las personas que no pueden afrontar la transferencia de riesgo, por lo menos ayudarlos en su gestión de riesgos. Creemos que la gestión del riesgo también forma parte de la propuesta de valor.

P.: ¿Se debe incorporar el uso de la tecnología para ofrecer productos más específicos?

FK.: Exacto es ese el camino, en la banca ya está ocurriendo, en seguros también. Cada individuo tiene deseos, vos podés tener hijos o no podés tener un problema de salud. Entonces el seguro lo que te permite es estabilizar financieramente tu vida. El seguro de auto te permite establecer que "yo tengo un auto y sé que lo voy a tener siempre, que si me lo roban alguien me lo va a reponer". Dar estabilidad a la gente y a las empresas y esto requiere el conocimiento, cuál es la capacidad financiera, la edad, la proyección hacia adelante. A partir de ahí hay muchísimas en el mundo ya prácticas de personalización. Hay una muy interesante que está mirando Europa que que es el el vínculo entre la conducta crediticia y la conducta al volante. Más que inteligencia artificial, lo importante es lo analitico, la combinación de toda esta información para poder mandarte una propuesta en la que vos confíes.

galicia metaverso - 1 Banco Galicia

P.: ¿Qué condiciones creen que debe cambiar de la macroeconomía para que se siga expandiendo el negocio de seguros?

FK.: Creemos que Argentina llegó a un límite y tiene que normalizar su macroeconomía.Lo han hecho todos los países de la región, o sea, no nos comparamos con Europa, con el norte, sino con todos los países que nos rodean que ya tienen una moneda estable. Creo que llegó el turno de Argentina. Todos los políticos que escuchamos ya lo dicen, hay un reclamo de la población para eso y esto básicamente lo que implica es ordenar las finanzas públicas, ordenar el tema de déficit, ordenar la independencia del Banco Central, unificación de de todos estos tipos de cambios que en tanto confunden. Nuestra visión es que Argentina va camino a la normalización. El potencial es gigantesco porque estamos partiendo de niveles tan bajos de crédito y de aseguramiento.

GS.: Creo que nosotros contribuiríamos al mercado de capitales y tener un mercado de capitales es fundamental para el desarrollo de cualquier Economía y hoy todavía gran parte del mercado que está dado por títulos públicos del gobierno y no por ONs. Creo que deberíamos desarrollar mucho más además eso va a permitir que echar los pasivos que tiene las compañías de seguro de largo plazo con activos financieros y esos activos financieros donde nosotros invertimos que sirvan para el desarrollo económico del país.

P.: ¿Quieren decirle algo a los clientes de Sura en Argentina?

GS.: Me gustaría dejar bien en claro que obviamente Sura se está yendo de Argentina pero para nosotros es muy importante hacerlo de esta forma que es con la responsabilidad y con el compromiso con los clientes y con los empleados. Haber elegido al Grupo Financiero Galicia es súper importante porque porque sentimos que es un grupo que comparte los valores y los principios que tiene esta compañía y garantiza que los clientes que confiaron en Sura van a ser bien cuidados y van a sentirse bien respaldados por un grupo de la misma categoría de seguridad.