Invertir en storage: de qué se trata este nicho del real estate

En su investigación, encontró que la economía de Estados Unidos era ideal para apostar a estos galpones. “Todos los chicos estudian en las universidades lejos de donde viven, guardan cosas. Las fuerzas armadas usan un millón y medio de unidades de storage por año. Entonces eso me pareció muy atractivo. Es muy fácil de manejar, mas fácil que un garage, donde la gente entra varias veces por día, es mas probable que choque, etc. En Estados Unidos en promedio, la gente va una vez cada tres meses al storage”, explicó Victorica.

Cómo se ingresa al negocio

Ahora bien, ¿cómo hace el inversor para ingresar a este negocio tan de nicho? Primero, los galpones se venden por unidad. Eso permite que el inversor latinoamericano pueda entrar al negocio partir de 25.000 dólares con un titulo de propiedad. El inversor promedio invierte de 200.000 a 250.000 dólares, con lo cual tienen 5 ó 6 galpones, que si en algún momento desean vender para tener la liquidez, lo pueden hacer por unidad. Sin embargo, hay mucha gente que empieza probando con una baja inversión de 25.000 a 50.000 dólares.

“Lo hacemos con un contrato de alquiler triple net, esto quiere decir que le firmo un contrato al inversor donde yo soy el inquilino, entonces no tiene que preocuparse por si está alquilado o no. Yo me hago cargo de los impuestos del lugar, de los gastos y el seguro y la persona recibe la plata neta”, sentenció. “De esta manera, se vuelve un producto único, porque no hay ningún otro producto de real estate donde te aseguran una renta neta y el que te lo vende es el mismo inquilino”, explicó Victorica.

Para invertir en storage, no se necesita viajar a Estados Unidos, se puede hacer todo por internet con fotocopia de pasaporte. El único gasto es el 2% de escritura. “La clave del negocio es que no hace falta perder ni un minuto”, agregó el empresario.

La renta que se obtiene es del 6%, pero por la situación de las tasas de interés, este año empezaron a pagar un bono para que de un 8%.