Ni Tom Cruise ni Brad Pitt: este es el actor que más millones facturó en 2025

Los tiempos cambiaron y los galanes de Hollywood ya no generan las mismas ganancias que otros actores.

Pese a ser los más rentables de años anteriores, las estrellas de Hollywood no dominan el ranking.

En la cima de los actores mejores pagados de Hollywood, entre los millones de dólares que se ven, solían estar acompañados de las caras más atractivas de la gran pantalla. Esta tendencia permaneció por años, ya que la presencia de estos galanes garantizaba un éxito de taquilla.

Pero los tiempos cambian, y con eso también sufren su transformación estos listados. Es que 2025 tuvo como gran ganador a una persona dueña de un carisma inigualable que, alejado de las producciones de acción con superhéroes, encontró en la comedia y las plataformas de streaming la receta para ganar una auténtica fortuna.

Adam Sandler terminó el 2025 como el actor con mayores ingresos de la industria, registrando una facturación de 48 millones de dólares netos . Esta impresionante cifra no es el resultado de un único éxito de taquilla, sino la consecuencia directa de un sólido acuerdo comercial que mantiene desde hace años con Netflix , el cual le garantiza pagos altísimos por cada proyecto que entrega.

Este contrato incluye un grupo de películas en las que el actor no solo actúa, sino que también produce a través de su compañía, Happy Madison . Al trabajar con este esquema cerrado que fija sumas millonarias por contenido, se asegura de recibir grandes cantidades de dinero de manera constante incluso mucho antes de que las obras lleguen a la pantalla . Durante el último año, este modelo de negocios se vio impulsado fuertemente por la secuela de "Happy Gilmore" y la comedia "Jay Kelly".

Además de su tarifa fija como protagonista, su rol como productor le permite involucrarse en el armado completo del proyecto . Esto implica sumar nuevos ingresos económicos por ser el dueño de la producción, una estrategia clave que explica cómo logra sostenerse en la cima de la lista sin depender de la buena suerte o el fracaso en la venta de entradas de los cines, un problema que sí afecta a varios de sus colegas en el ranking.

Adam Sandler Sandler, con su carisma y un trato muy rentable con Netflix, fue el actor más rentable del 2025. Imagen: Mark Von Holden/Invision/AP

Cómo se completa el ranking de los actores mejores pagados del último año

Detrás del primer lugar, el modelo de negocios cambia y los ingresos de las estrellas dependen mucho más del éxito que alcance cada proyecto puntual. Para el resto de los integrantes de la lista, las ganancias combinan los clásicos sueldos iniciales con cláusulas atadas al rendimiento en la taquilla, ya sea en las salas de cine o durante las siguientes etapas de exhibición.

Tom Cruise

Tom Cruise se quedó con el segundo puesto tras generar ingresos por 46 millones de dólares, impulsado por su papel protagónico en "Misión: Imposible – The Final Reckoning". En este caso, el dinero recaudado no se explica por un sueldo fijo tradicional, sino por una forma de negociar que viene perfeccionando desde hace mucho tiempo.

Este esquema le permite cobrar un porcentaje directo de la recaudación total desde el mismo momento en que la película llega a los cines. Con una cantidad de entradas vendidas a nivel mundial que proyecta cientos de millones de dólares, esta jugada terminó siendo más rentable que cobrar un monto cerrado y fijo por su trabajo frente a cámara.

Brad Pitt Tom Cruise Pese al éxito de "F1" y el regreso de "Misión Imposible", los actores no pudieron generar más ganancias que Sandler. Getty Images

Mark Wahlberg

Mark Wahlberg se ubicó en la tercera posición con 44 millones de dólares, construyendo sus ganancias a partir de acuerdos con plataformas de series y películas que priorizan los pagos por adelantado. A diferencia de Cruise, en su caso el dinero ingresa antes del estreno, aprovechando la necesidad de los servicios de streaming por sumar estrellas de primer nivel a sus elencos.

Durante la última temporada, enfocó gran parte de su trabajo en encabezar proyectos exclusivos para Apple TV+ y Amazon Prime Video. Al combinar su desempeño como actor con su trabajo activo como productor, logra multiplicar sus ingresos sin la obligación de competir de forma directa en la cartelera tradicional de los cines.

Mark Wahlberg El actor encontró en las plataformas de streaming una manera rentable de generar enormes ganancias. F45 Training

Scarlett Johansson

En la cuarta posición aparece Scarlett Johansson, siendo la única mujer del top cinco tras generar ganancias por 43 millones de dólares. Este enorme año en términos económicos fue impulsado por su regreso a las películas de mayor alcance de audiencia, destacándose de gran manera su participación en el esperado relanzamiento de la historia de "Jurassic World".

Su acuerdo comercial para esta superproducción incluyó un sueldo inicial cercano a los 20 millones, además de un porcentaje sobre las ganancias futuras, una fórmula cada vez más habitual entre los actores de renombre. A esto se le sumaron los ingresos de su debut oficial como directora y otros roles actorales, permitiéndole ampliar enormemente su patrimonio.

scarlett-johansson-jurassic-world.jpg La actriz es la única mujer que figura en el top 5. Universal

Brad Pitt

Brad Pitt cierra el listado de los cinco mejor pagados con ingresos por 41 millones de dólares. El actor logró alcanzar estas cifras gracias a "F1", una enorme producción centrada en el Gran Circo del automovilismo, que combinó el clásico recorrido por las salas de cine con un posterior estreno asegurado en las plataformas digitales, además de una promoción constante durante la competencia oficial, donde se lo pudo ver filmando escenas.

El punto clave de sus ganancias en este proyecto fue, al igual que hicieron otros de sus colegas de la lista, negociar un porcentaje directo sobre las ventas de las entradas de la película. A esto hay que sumarle lo ya mencionado: la estrategia de promoción. Si bien Pitt tuvo que participar de varios Grandes Premios y el rodaje fue exhaustivo, esto aumentó bastante la expectativa, logrando así que el propio acuerdo negociado tenga los resultados que esperaba.