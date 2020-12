Industrias 4.0: la recuperación será digital

Lo que caracteriza a la que estamos atravesando en esta era son, principalmente, tres componentes: algoritmos (existiendo desde antes, pero hoy con el soporte para crear modelos inteligentes), poder computacional (la capacidad de procesamiento se duplica cada dos años) y datos (big data representa volumen exponencial de datos en diferente forma, siendo creados en cada segundo, con cada interacción y con cada click).

Esto genera una realidad ecléctica, ciclos cada vez más cortos y cambios permanentes apoyados por un ecosistema de tecnologías convergiendo, que se potencian y facilitan la creación de blockchain, RPA, tecnología móvil, biotech, inteligencia artificial e internet de las cosas (IoT), entre otros.

Si agregamos a la ecuación el impacto económico, el cambio climático, social, sanitario y cultural, podemos concluir que 2020 fue un año realmente complejo. La pandemia representa una oportunidad de reconversión donde la transformación digital y cultural e Industrias 4.0 generan un contexto para que ese cambio no sea costoso y suceda en forma ágil y natural.

Las industrias 4.0 están bien representadas por la economía digital y “as-a-service”. En el primer caso, el paradigma puede ser Amazon, ya sea a través de su plataforma o de Amazon Go (el supermercado cashless y contactless donde uno entra, toma lo que necesita, escanea el código QR del celular y sale).

En el segundo caso Uber, AirBnB, Netflix o Spotify, por ejemplo, que supieron conectar oferta y demanda a través de plataformas digitales que además ofrecen consistencia (la misma experiencia de usuario a través de cualquier dispositivo), y recomendaciones.

La nueva economía es sin inventario: Uber, la empresa de taxis más grande del mundo, no tiene autos; AirBnB, una de las empresas de hospitalidad más grande del mundo, recientemente relanzada a Wall Street por una suma millonaria que supera a Marriott, Hilton y Hiatt combinados, no tiene real state; y nosotros como consumidores no necesitamos tener activos, solo contratar lo que necesitamos, para lo que lo necesitamos, evitando así comprarlo y mantenerlo para finalmente desecharlo.

Estamos ante una gran oportunidad de reducir el gap entre necesidad y capacidad que hay en el mundo. Para ello deben converger tres componentes: social, económico y tecnológico.

Para las empresas menos preparadas, la pandemia fue una oportunidad para ponerse al día y asegurarse de estar listas cuando sea la próxima disrupción, ya sea que provenga de una futura pandemia, de la próxima crisis económica o de su competencia. Sin dudas, la recuperación a esta recesión será digital.

