Nuevas tendencias: las empresas argentinas priorizan la retención de talentos

Recursos Humanos.jpg

“Antes lo que era más importante en la empresa era el capital y hoy el talento, ya que se busca que el centro sea la persona”, subrayó Jorge Pérez, CEO del Grupo PAE, al presentar los resultados en un encuentro con la prensa. En ese sentido, para Oscar Silvero, director cooperativo de relaciones públicas de la firma, la retención se ha vuelto “más importante en los últimos tiempos”.

“Hubo una época donde quedarse en una empresa era el logro más importante, pero ahora hay una rotación enorme, lo cual no es por falta de trabajo. Lo que pasa, por ejemplo, es que los valores de la empresa no condicen con lo que ese trabajador piensa o a ese trabajador no le gusta el clima laboral o no encuentra las posibilidades de crecimiento”, explicó Silvero en diálogo con Télam.

P21-01_opt.jpeg

Para contrarrestar la fuga de empleados que, en países como Estados Unidos se vio exacerbado y derivó en un fenómeno denominado como "la gran renuncia", las empresas en la actualidad ya comienzan a analizar diversas soluciones. Según el relevamiento, dos de cada tres compañías buscan otorgar planes de incentivos y reconocimiento. Y, en menor medida, flexibilidad en la prestación de tareas (por ejemplo, el trabajo híbrido) y retroalimentación permanente.

“En el caso de las empresas tecnológicas, se le da mucha prioridad al aprendizaje y la capacitación, ya que la gente quiere seguir profesionalizándose”, ejemplificó Silvero. En ese sentido, para los jóvenes de menos de 30 años, un incentivo es otorgar flexibilidad horaria. “El regreso 100% presencial a las oficinas no va a pasar. El trabajo hibrido ya llegó y se va a quedar”, señaló Pérez.

Para Silvero, las empresas “tienen que medir exactamente el impacto de volver a la presencialidad y la necesidad de volver al mismo sistema anterior”.

recursos humanos tapa.jpg

Otra tendencia que trajo la pandemia de coronavirus y dificulta la retención de talento es la posibilidad que poseen los argentinos de trabajar remotamente para empresas del exterior. “Ya no se compite solamente con empresas de acá sino con empresas de todo el mundo. Hay mucho talento argentino 'for export' con las condiciones necesarias, por ejemplo, saber hablar inglés, algo que no en toda Latinoamérica pasa”, puntualizó Silvero.

En ese marco, el contexto laboral local resulta favorable para las búsquedas de talentos. “Nosotros hacemos trabajo de selección y diría que triplicamos los pedidos de búsqueda respecto a 2019 y 2018, no solo en Buenos Aires sino en cualquier parte del pías”, indicó Silvero.

Entre los sectores con mayor crecimiento de búsqueda de puestos se encuentra la industria -especialmente en los sectores metalúrgico, alimenticio y autopartista- y el comercio minorista de consumo masivo, como los supermercados, según indicaron desde PAE a Télam.

reclutamiento selección de personal recursos humanos.jpg Foto: Pixabay

“No es un mal momento ya que hay factores de la economía que fluyen como el acuerdo con el FMI, un tipo cambiario estable y cierta certidumbre que hace que el tema de las contrataciones sea favorable”, afirmó Silvero. No obstante, reconoció que existen dificultades para encontrar perfiles que se adapten a las necesidades de las empresas.

Silvero adjudicó ello a que “la educación se quedó por detrás de la demanda” y, frente al problema, “muchas empresas apuestan a planes de capacitación”.

recursos humanos.jpg

De acuerdo a la encuesta, además de la retención de talento, otras de las prioridades empresarias son el otorgamiento de una política de compensaciones competitiva y el bienestar emocional de los empleados, factor para el cual las empresas buscan generar “espacios de escucha activa” y capacitar “líderes con empatía y contención”.