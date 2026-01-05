De canillitas a baristas: los puestos de diarios se reconvierten en cafeterías en la Ciudad

Con 15 puestos ya habilitados, la reconversión de los tradicionales kioscos de diarios en cafeterías gana terreno en la Ciudad de Buenos Aires.

Las cafeterías en puestos de diarios se imponen en la ciudad.

La postal clásica del puesto de diarios comenzó a transformarse en la Ciudad de Buenos Aires. En un contexto de caída de la venta de diarios y revistas, hay quienes apuestan a la reconversión de estos puestos en cafeterías , un fenómeno incipiente que empieza a ganar escala tras la desregulación del sector.

Según datos del Ministerio de Espacio Público porteño, actualmente hay 15 puestos de diarios habilitados para funcionar también como cafeterías en CABA. Desde el área confirmaron además que se está trabajando en una medida para reglamentar esta nueva modalidad, que combina la venta tradicional de diarios y revistas con la oferta gastronómica.

Uno de los casos recientes es Rito , una cafetería que abrió el 17 de noviembre en Avenida Córdoba 2150, frente a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. “La demanda viene muy bien, incluso estamos más que sorprendidos por la respuesta que tuvimos, siendo una nueva modalidad y nuevos en el rubro”, señaló Diego Ramírez, dueño de Rito.

El concepto apunta a mantener viva la identidad del puesto. “Elegimos el nombre Rito por el ritual de tomar un café leyendo el diario, para tratar de mantener esa costumbre”, explicó. Además de café de especialidad, el local ofrece pastelería, productos salados y bebidas, sin abandonar la venta de diarios, revistas y libros .

Con una segunda apertura prevista en el Luna Park , el proyecto ya mira más allá. “Para 2026 proyectamos sumar un tercer local en la ciudad, afianzar la marca y llevarla al interior del país”, adelantó Ramírez.

Ubicación estratégica y alta circulación

Otro ejemplo es Canillita, una propuesta que funciona desde agosto de 2024 y que ya cuenta con tres puntos activos: frente a la Facultad de Medicina, en Facultad de Derecho y en el Palacio Paz, en Retiro.

“La demanda viene muy bien. El concepto fue muy aceptado por estar en zonas de circulación masiva”, explicó Lautaro Loguzzo, cofundador de Canillita. La oferta incluye café, pastelería, medialunas y sándwiches de chipá, y el plan de expansión ya está en marcha. “Queremos abrir tres locales más en Tribunales, Belgrano y Barrancas de Belgrano. También buscamos internacionalizar la marca para llegar a otras provincias y países como España”, agregó.

Canillita

Cambios regulatorios

El impulso a estas reconversiones se da en paralelo a un cambio de reglas a nivel nacional. En septiembre, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 629/2025, que derogó la normativa vigente desde el año 2000 y eliminó el Decreto 1025/2000, que regulaba la venta y distribución de diarios y revistas en la vía pública.

Según el Gobierno, se trataba de un marco legal “obsoleto”, con restricciones que distorsionaban los precios y limitaban la competencia. La derogación apunta a promover la libre iniciativa privada.

Con menos diarios en circulación y un consumo cada vez más digital, la reconversión aparece como una estrategia de supervivencia para un sector golpeado. La combinación de café, gastronomía rápida y prensa gráfica busca atraer nuevos públicos.

Mientras la Ciudad avanza en una reglamentación específica, los primeros resultados muestran que el modelo funciona: puestos tradicionales que se reinventan, suman valor a los barrios y encuentran en el café una nueva forma de sostenerse.