Se reconfigura la ejecución de la gestión del relacionamiento estratégico con clientes

Permitiéndome un juego de imaginación, me apoyo en una imagen basada en una estructura tubular -símil ascensor de nuestros actuales tiempos- vertiginoso, inalcanzable que sube y baja a un ritmo desenfrenado conformado de desconocidos componentes que atraviesa los tres niveles de la tradicional pirámide.

De manera intrínseca grandes volúmenes de datos, información, conocimiento – y quizás sabiduría ?- navegan por la misma.

Una férrea restricción me condiciona a “se mira y no se toca”, se ve, pero no se puede tangibilizar, desmenuzar, (la inaccesibilidad es el candado).

Se trata de algo mucho más profundo que un avance tecnológico, respuestas que generan nuevos interrogantes:

¿Cuál será el impacto de su aplicabilidad a gran escala?

¿Cuál será la nueva Cosmovisión ?

? ¿Estamos preparados para administrar un tsunami de información?

¿Cómo la procesaremos?

¿Qué sucede si obtenemos respuestas que modifiquen nuestra manera de ser y relacionarnos?

¿Estamos frente a un nuevo paradigma?

Senior Consultant PRlab.co