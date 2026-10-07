Soflex acelera su apuesta por la inteligencia artificial y lleva la IA al corazón del 911

La empresa argentina, especializada en sistemas para seguridad y emergencias, incorporó nueva infraestructura para automatizar el procesamiento de llamadas. La tecnología permite transcribir, resumir y analizar información en tiempo real para agilizar el trabajo de los operadores.

Con 18 años de trayectoria, Soflex construyó su negocio alrededor del desarrollo de tecnología para operaciones críticas y extendió sus soluciones a distintas jurisdicciones del país.

Soflex , la empresa argentina especializada en desarrollar tecnología para sistemas de seguridad y emergencias, acelera su apuesta por la inteligencia artificial con la incorporación de nueva infraestructura para automatizar parte del procesamiento de las llamadas que reciben los operadores del 911. La tecnología permite ordenar información crítica en tiempo real, reducir tareas manuales y agilizar la toma de decisiones ante una emergencia.

La compañía no es nueva en este negocio. Fundada en 2008, Soflex lleva casi dos décadas desarrollando soluciones para organismos de seguridad, salud y defensa civil, con sistemas que integran la recepción de llamadas, el despacho de recursos, la geolocalización y el monitoreo en tiempo real.

Sobre esa experiencia, la empresa comenzó a sumar una nueva capa de tecnología. La inteligencia artificial permite que parte de la información que antes debía registrar y procesar manualmente un operador pueda ser transcripta, organizada y analizada automáticamente mientras ocurre la comunicación.

Para esta nueva etapa, Soflex incorporó infraestructura tecnológica de Lenovo especialmente preparada para trabajar con inteligencia artificial, sobre la que ejecuta los modelos que procesan la información de las llamadas de emergencia.

Una de las particularidades del proyecto es que el procesamiento de la IA se realiza localmente, sin depender del envío de la información a servicios externos.

Inteligencia artificial aplicada a una emergencia

La transformación apunta a uno de los momentos más sensibles de todo el proceso: los primeros minutos desde que una persona se comunica con el 911.

Hasta ahora, una parte importante del trabajo recaía directamente sobre los operadores. Mientras atendían una comunicación, debían registrar manualmente la información y consultar simultáneamente diferentes bases de datos. El tiempo utilizado para generar el resumen del incidente y verificar esos datos podía incidir sobre la velocidad con la que finalmente se despachaban los recursos.

La solución desarrollada por Soflex utiliza ahora inteligencia artificial para generar transcripciones y resúmenes de las llamadas en tiempo real, extraer la información relevante y cruzarla con otros registros disponibles. De esta manera, el operador recibe inmediatamente una síntesis estructurada del episodio sobre el que debe actuar.

“Hoy, los operadores del 911 tienen información estructurada en tiempo real, lo que mejora tanto la calidad del servicio como la velocidad de respuesta ante cada emergencia”, explicó Federico Mendoza, gerente de Infraestructura de Soflex.

La escala es uno de los desafíos centrales. Según el proyecto, el sistema permite a los operadores gestionar hasta 10.000 llamadas por día, al tiempo que genera resúmenes instantáneos de cada incidente y facilita la identificación y validación de información crítica.

“La incorporación de infraestructura Lenovo nos permitió automatizar procesos que antes dependían completamente de la intervención manual”, agregó Mendoza.

Del llamado al despacho de los recursos

La incorporación de inteligencia artificial se suma a un ecosistema tecnológico que Soflex viene desarrollando desde hace años. Sus soluciones no se limitan al procesamiento de las comunicaciones: también permiten administrar incidentes, visualizar los recursos disponibles, geolocalizar móviles y realizar su seguimiento durante una emergencia.

Un ejemplo es Misiones, donde el Centro Integral de Operaciones 911 incorporó el sistema Soflex para interconectar a las unidades operativas desplegadas en las calles.

La plataforma permite visualizar en tiempo real los recursos disponibles y conocer su ubicación, de manera de identificar qué móvil se encuentra más cerca del lugar de un hecho, asignar los recursos adecuados y realizar su seguimiento durante todo el operativo. Además, el sistema registra cuándo una comisión policial ingresa y cuándo sale del área en la que se produjo el incidente.

Así, la tecnología de la compañía cubre distintas instancias de una emergencia. El llamado ingresa al sistema, la información puede ser procesada con inteligencia artificial y luego la plataforma permite identificar, despachar y seguir los recursos disponibles en territorio.

La incorporación de IA busca reforzar especialmente la primera parte de ese recorrido. Al automatizar la transcripción, extracción y organización de datos, el operador puede concentrarse en la gestión de la emergencia en lugar de destinar parte de ese tiempo a tareas manuales.

Una tecnológica argentina que busca escalar su modelo

Con 18 años de trayectoria, Soflex construyó su negocio alrededor del desarrollo de tecnología para operaciones críticas y extendió sus soluciones a distintas jurisdicciones del país. La compañía informa presencia en 10 provincias argentinas y también desarrolló proyectos fuera del mercado local, con implementaciones vinculadas a sistemas de emergencia en Perú y Paraguay.

En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la empresa implementa y mantiene desde 2016 sistemas utilizados en tres centros de operaciones multiagenciales que gestionan más de 15.000 llamadas por día, una escala que permite dimensionar el volumen de información sobre el que trabajan sus plataformas.

Con esa escala como base, Soflex avanza ahora en una nueva etapa marcada por la incorporación de inteligencia artificial. La tecnología se suma a sistemas que ya operan en distintos puntos del país y permite automatizar tareas que hasta ahora recaían sobre los operadores, en un sector donde la velocidad para procesar información resulta determinante.