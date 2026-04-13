Swiss Medical volvió a ser sede del hackathon de Harvard y premió una solución con IA para ACV

La compañía recibió por segundo año consecutivo el hub argentino del Hackathon global de Harvard. El proyecto ganador usó inteligencia artificial para acelerar el acceso al tratamiento agudo del ACV.

El hackathon de Harvard lo ganó una solución con inteligencia artificial para mejorar la atención del ACV.

Swiss Medical fue, por segundo año consecutivo, sede de la séptima edición del Hackathon global del Health Systems Innovation Lab de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, una de las iniciativas más relevantes del mundo en innovación sanitaria. En esta edición, el hub local premió una solución con inteligencia artificial para mejorar la atención del ACV .

La edición 2026 alcanzó una convocatoria récord, con más de 16.000 inscriptos en más de 40 países y más de 50 hubs distribuidos a nivel global . En ese marco, el espacio organizado por Swiss Medical reunió a 12 equipos interdisciplinarios , que trabajaron sobre desafíos concretos del sistema de salud.

La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes, jóvenes profesionales y expertos de los sectores de salud, tecnología y negocios , con el objetivo de potenciar la diversidad de enfoques. Bajo esa lógica, durante dos jornadas los equipos diseñaron y prototiparon soluciones con eje en el uso responsable de datos y la generación de impacto real en la atención médica .

El proyecto ganador del hub de Swiss Medical fue Integrity Health , un desarrollo que utiliza inteligencia artificial para mejorar los tiempos de acceso al tratamiento agudo del ACV , con la meta de elevar la sobrevida y reducir secuelas en los pacientes .

A nivel internacional, los 20 equipos ganadores del Hackathon accederán en junio a un Demo Day global , donde la propia Universidad de Harvard impulsará la presentación de los proyectos finalistas frente a inversores y referentes del ecosistema innovador. El objetivo será acelerar la implementación y la escalabilidad de las soluciones .

“La innovación real ocurre cuando las ideas se encuentran con la ejecución. Este Hackathon es un verdadero laboratorio de futuro, donde se transforma conocimiento en acción y colaboración en soluciones con impacto concreto en la salud de las personas”, destacó Gabriel Novick, director médico de Swiss Medical.

Gabriel Novick Gabriel Novick: "La innovación real ocurre cuando las ideas se encuentran con la ejecución".

La participación de Swiss Medical en esta iniciativa refuerza su posicionamiento como actor clave en la construcción de ecosistemas de innovación en salud, en una estrategia compartida con Harvard para abrir espacios donde las ideas puedan convertirse en herramientas concretas para pacientes y profesionales.

En la edición anterior, el hub local ya había mostrado el potencial argentino con Kuvia, una solución surgida en ese mismo espacio que fue elegida por Harvard como ganadora global entre miles de proyectos de más de 20 países. Hoy se trata de una startup en expansión que busca aplicar inteligencia artificial para hacer más rápidos y accesibles los diagnósticos oncológicos, mejorando así el pronóstico de los pacientes.

En esta edición, además, al hub de Swiss Medical se sumaron dos nuevos espacios: el IAE Business School y el Sanatorio Finochietto, ampliando la participación para todo el ecosistema emprendedor vinculado a la salud y la tecnología.