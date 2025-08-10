Tocó la batería desde los 5 años y ganó millones de dólares con su talento: la historia de Phil Collins







El artista británico no sólo es un ícono en el universo de la música, sino también en el cine, dejó su huella en grandes películas y facturó millones.

Uno de los músicos más exitosos de la historia.

Cuando hablamos de Phil Collins, nos referimos a uno de los artistas más completos que supo dar la música británica, y eso es decir demasiado. Tanto en su etapa como integrante de Génesis, o con sus composiciones como solista, el músico siempre supo superar las expectativas y embolsar una fortuna de millones con su talento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Marcó a varias generaciones, supo musicalizar grandes películas como Tarzán a un nivel tan alto, que pudo vender millones de copias de esos soundtracks. También fue parte de la musicalización de Tierra de Osos, y en cada obra que participó dejó una huella inolvidable.

Phil Collins Vendió millones de copias y es uno de los músicos más exitosos de la historia. Entre los músicos más influyentes de la historia: el ascenso de Phil Collins y su consolidación en la escena Phil Collins es uno de los músicos más talentosos del mundo. Desde su infancia, tuvo una gran destreza para tocar la batería y, a medida que fue creciendo, también desarrolló habilidades en otros instrumentos como el piano y la guitarra, logrando una habilidad inigualable para la composición de canciones que se mantuvieron en el top de lo más escuchado por medio siglo.

Comenzó su carrera musical en Génesis, en 1970. El grupo ya había publicado 2 álbumes para cuando él se incorporó. En el grupo, también fue corista y tuvo la oportunidad de cantar como voz principal en "For Absent Friends" y "More Fool Me".

Tras la salida de Peter Gabriel, Collins se convirtió en su vocalista. En marzo de 1996, dejó Genesis para centrarse por completo en su propia música en solitario. En 1999, fue contratado por Disney para hacer el soundtrack de la película Tarzán, lo que fue un éxito total. Ganó millones de dólares y vendió millones de copias. Las canciones fueron traducidas al italiano, francés, alemán y español, para todos los doblajes de la película.

Cientos de millones: el patrimonio actual de Phil Collins Phil Collins es uno de los bateristas, ganadores de Óscar y uno de los principales cantantes más ricos de todos los tiempos. Vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, tanto como solista como en la banda Génesis. Junto a Michael Jackson y Paul McCartney, comparte el récord de vender más de 100 millones de álbumes como solista y miembro de banda. El patrimonio neto del británico es de más de 350 millones de dólares.

Temas Millones