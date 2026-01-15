La canasta de crianza subió 2,5% en diciembre y cerró 2025 con un avance menor al 20% + Seguir en









El costo de crianza arrojó que, en diciembre, los hogares necesitaron entre $460.178 y $586.627 para cubrir los gastos de un niño.

La canasta de crianza cerró 2025 con un alza de 18,7%, unos 12,7 p.p. por debajo de la inflación.

La canasta de crianza subió 2,5% promedio en diciembre respecto al mes anterior, por debajo de la inflación registrada en ese mes (+2,8%), según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En 2025, la canasta de bienes y servicios para mantener a un hijo cerró en 18,8%, unos 12,7 puntos porcentuales (p.p.) debajo del IPC durante ese mismo período (+31,5%).

Para la crianza de un recién nacido menor a un año se necesitaron $460.178; mientras que para mantener a niños de 1 a 3 años se debieron destinar $547.913; para los de 4 a 5 años el costo fue de $466.596 y para franja de 6 a 12 años, dio un monto total que ascendió a $586.627.

¿Qué es la canasta de crianza? La canasta de crianza, lanzada por el INDEC en marzo de 2024, mide los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes hasta los 12 años.

Toma en consideración los gastos en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, así como los costos de cuidado, basados en el tiempo dedicado a estas tareas y valorados según la categoría de "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.

Su implementación tiene el objetivo de visibilizar los costos económicos vinculados a las tareas de cuidado, tradicionalmente no remuneradas, y es utilizada como referencia en procesos judiciales para la determinación de cuotas alimentarias.

