La canasta de crianza subió 2,5% promedio en diciembre respecto al mes anterior, por debajo de la inflación registrada en ese mes (+2,8%), según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En 2025, la canasta de bienes y servicios para mantener a un hijo cerró en 18,8%, unos 12,7 puntos porcentuales (p.p.) debajo del IPC durante ese mismo período (+31,5%).
La canasta de crianza subió 2,5% en diciembre y cerró 2025 con un avance menor al 20%
El costo de crianza arrojó que, en diciembre, los hogares necesitaron entre $460.178 y $586.627 para cubrir los gastos de un niño.
-
Mercados: dólar oficial profundizó baja, blue y CCL siguieron arriba de $1.500; bonos repuntaron y ADRs cerraron en rojo
-
Inflación: 2025 cerró con un hito en años, pero el "efecto inercia" desafía la expectativa oficial para el primer semestre
El costo de crianza arrojó que, en diciembre, los hogares necesitaron entre $460.178 y $586.627 para cubrir los gastos de un niño.
Para la crianza de un recién nacido menor a un año se necesitaron $460.178; mientras que para mantener a niños de 1 a 3 años se debieron destinar $547.913; para los de 4 a 5 años el costo fue de $466.596 y para franja de 6 a 12 años, dio un monto total que ascendió a $586.627.
¿Qué es la canasta de crianza?
La canasta de crianza, lanzada por el INDEC en marzo de 2024, mide los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes hasta los 12 años.
Toma en consideración los gastos en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, así como los costos de cuidado, basados en el tiempo dedicado a estas tareas y valorados según la categoría de "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.
Su implementación tiene el objetivo de visibilizar los costos económicos vinculados a las tareas de cuidado, tradicionalmente no remuneradas, y es utilizada como referencia en procesos judiciales para la determinación de cuotas alimentarias.
- Temas
- INDEC
Dejá tu comentario