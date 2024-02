Wall Street: un banco de Warren Buffett salió de cacería

El banco estadounidense Capital One , una de las últimas apuestas del líder del fondo Berkshire Hathaway, Warren Buffett , se lanzó a la compra del emisor de tarjetas de crédito Discover Financial Services, en una operación valuada en más de u$s35.000 millones, que dará lugar al nacimiento de un gigante global de pagos. La noticia provocó un salto en el precio de las acciones de Discover de más del 12% en Wall Street que arrancaron en u$s110, tocaron 127 y cerraron por encima de los u$s124.

La operación será íntegramente en acciones por lo que, según los términos del acuerdo, los accionistas de Discover recibirán 1,0192 acciones de Capital One por cada acción de Discover, lo que representa una prima del 26,6% basada en el precio de cierre de Discover de u$s110,49 del 16 de febrero. En líneas generales, los accionistas de Capital One serán propietarios de aproximadamente el 60% de la empresa combinada, y los accionistas de Discover serán propietarios de aproximadamente el 40%.

Cabe recordar que entre los últimos cambios conocidos en la cartera de acciones de Warren Buffett se destacaron, precisamente, las compras de Occidental Petroleum y Capital One y las ventas de Chevron y Activision Blizzard, entre otros.

Al respecto, Capital One fue una de esas últimas apuestas que se tradujo en la incorporación de 2.549.030 títulos de Capital One Financial, incrementando en un 25,69% su participación, siendo así ahora en una de las principales detrás de Apple, Bank of America, American Express, Coca Cola y Chevron.