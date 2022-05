Día del Trabajo: Argentina, tierra de oportunidades

Pasados los 40 años, descubrí mi vocación por la literatura y comencé a escribir aforismos. Una vida nueva para mí, una nueva motivación íntima. Al escribir, por momentos me siento como un mago, que hace volar sus sueños y trato de crear con idénticas notas, sonidos nuevos. Simplemente, trato de permutar mis emociones en palabras. Sinceramente no imaginé que escribiría 12 libros y se venderían 1.670.000 millones de ejemplares, con 32 reimpresiones de mi primera obra, “Si todos los Hombres”. Si bien no fue buscado por mi, llegó el reconocimiento de la Sociedad Argentina de Escritores.

Me sorprendió ser Best Seller como autor extranjero en Colombia y Venezuela y distinguido por la Legislatura de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires. Mi producción literaria, exigió no solo creación de nuevos aforismos, (he llegado a 17 mil, aunque parezca una cifra no creíble), sino también, la participación en programas de televisión, radio, conferencias en nuestro país y en el exterior. Una nueva vida.

Simplemente, por ser el Día del Trabajador, quiero dejar un mensaje con estas líneas en dos sentidos. Por un lado el agradecimiento a la Argentina y su gente, porque es tierra de oportunidades y por otro, mostrar con esta historia personal, que con esfuerzo y sacrificio SI SE PUEDE.