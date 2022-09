Sangran los bonos argentinos: ¿se acabó el efecto Massa?

Luego de la euforia por la asunción de Massa, los bonos volvieron prácticamente a los mínimos anteriores. Veamos el caso del AL30, el bono más operado:

B1 29-9.png

Actualmente vale menos de u$s 20 (estrictamente vale u$s 18,5) y promete un flujo de fondos de u$s 104 hasta el año 2030. El mercado espera un escenario de reestructuración, ya que no confía en que el gobierno pague todo en tiempo y forma.

La cuestión radica en entender qué tan fuerte puede ser la reestructuración, en términos de quita de capital y cupones. Es tanto el pesimismo que, aún con una fuerte quita, los bonos podrían quedar con rendimientos considerables.

Incluso Morgan Stanley presentó un informe sobre la situación del país, afirmando que los bonos siguen muy baratos y que ofrecen buenas perspectivas de retorno, aún con una reestructuración.

Como cualquier inversión, si uno busca retornos atractivos tiene que asumir mucho riesgo. Y más aún si se trata de activos argentinos. Por eso, Morgan Stanley concluye que vale la pena tomar esos riesgos, según las condiciones actuales. Lógicamente esta recomendación es para perfiles agresivos.

¿En qué se basa Morgan Stanley? Afirma que Argentina no tendrá margen para aplicar políticas gradualistas a fin de resolver la situación fiscal. Por eso será necesario un ajuste en las cuentas públicas, lo que le permitiría estabilizar la economía.

¿Puede darse ese escenario? Es una posibilidad, claro está. Aunque no dejamos de estar en Argentina y la situación podría agravarse aún más. Por eso, los activos podrían ir a buscar precios inferiores. Perfiles conservadores, abstenerse.

Lo mejor es no confiar en lo que recomiendan los bancos. Puede haber otras razones por las cuales hacen esas afirmaciones. Recordemos que, en marzo de 2019, Morgan Stanley recomendaba comprar bonos argentinos.

Unos meses después los bonos cayeron más de un 50%. Por eso, siempre hay que tomar con pinzas las recomendaciones de los bancos del exterior.

¿Se acabó el efecto Massa?

La llegada de Sergio Massa trajo aire fresco y hubo una luna de miel con los mercados: las acciones y bonos subieron y el dólar se calmó. Pero luego de algunas medidas, pareciera ser que el Efecto Massa se desplomó. Los bonos argentinos cayeron más de un 20% en pocas semanas.

¿Se explica solo por factores locales? Claramente no. De hecho, el contexto global influye y mucho. El dólar se está apreciando fuertemente a nivel mundial (máximos de 20 años), lo que implica que el resto de las monedas se están devaluando. Las tasas de interés en EEUU están volando, marcando nuevos récords, y provocaron una fuerte huida de capitales en activos de riesgo.

Frente a este escenario, los bonos de países emergentes (Brasil, México, Chile, Turquía, Indonesia, Perú, Colombia, Uruguay, y otros) aceleraron su caída. Veamos el gráfico de EMB, un fondo que agrupa a los bonos de estos países:

B2 29-9.png

Como se puede ver, la sangría en bonos emergentes no para. EMB quebró los mínimos del Covid en 2020 y ya se encuentra cerca de los niveles del 2008, en plena crisis subprime.

Argentina forma parte de este fondo, aunque con una participación muy pequeña, cercana al 1%. Pero no deja de acoplarse al sentimiento general del mercado. Si bonos de países mucho más desarrollados y ordenados (Brasil, Chile, Uruguay, etc) están descremándose y cayendo en picada, es lógico que los bonos argentinos también sufran.

Por eso, la caída de las últimas semanas tiene que ver, en buena parte, con el duro contexto que está viviendo la deuda emergente.

¿Qué puede pasar a futuro con los bonos argentinos? Hay mucha incertidumbre. Es cierto que pueden tener un gran retorno si la situación se encarrila mínimamente. Y por eso lucen tan atractivos. Pero también es cierto que por algo valen lo que valen, porque no es deuda de buena calidad. El mercado desconfía y mira de reojo, dado el historial crediticio del país. Y por ahora, el contexto global no ayuda.

Para terminar, te invitamos a descargarte un informe con todas las variables que tenés que conocer para entender el precio del dólar en Argentina. Te lo recomiendo. Lo podés descargar en este link: Carta Financiera - Bonos.