Triste: han comenzado a operar contra la Argentina

Nadie debería esperar ni desear que el ministro de Economía, Martín Guzmán, actúe como otro exfuncionario. Es doloroso recibir información “infalible” de argentinos residentes en Nueva York, proporcionada por argentinos residentes en Argentina como: "Pablo, me dicen que está saliendo todo mal”...”no le fue bien a Guzmán”. Es muy triste, pero han comenzado a operar contra Argentina, unos para ganar dinero con bonos y CDS y otros por odio.

En otro orden de cosas los tenedores privados de deuda exigen precisiones...”porque el equipo anterior daba números”. Sí. Pero nunca cumplía con la meta ni los objetivos. Los préstamos y desembolsos que se realizaron una y otra vez, se hicieron sin recapacitar sobre el incumplimiento permanente de las pautas, promesas y, sin contar el desorden de las cuentas fiscales en 2016 y 2017.

En 2017 cuando aún los dólares prestados entraban a raudales a la Argentina, el déficit fiscal total del sector público consolidado más el cuasi fiscal tocaba 11% del PBI. Y, tuvimos récord de déficit gemelos en 45 años

Guzmán tiene restricciones básicas para exteriorizar el plan públicamente. Y, menos puede dar números, de los cuales surgirían deducciones de la negociación.

El plan es un draft con simulaciones “What If?” (previo a la negociación). Se construye con objetivos de quita y plazos.

Guzmán estuvo aquí en el Consulado emprendiendo las negociaciones con el FMI para obtener su aval (como lo hicieron Lavagna-Kirchner) para ofrecer luego reestructurar la deuda privada. El FMI no sufre quitas. Y, como quiere cobrar, va a apoyar. Nadie quiere un juicio internacional por un sinnúmero de irregularidades cometidas. Dos presidentes de países estarían implicados junto a una ex directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Si la Argentina cae, los países miembros del FMI, sus plomeros y jardineros pagarían caro el error.

Hoy compartí en New York esta frase: “Increíblemente los funcionarios que para ustedes son friendly 'piden y no pagan', luego los populistas hostiles 'pagan'. No esperen regocijo ni una comitiva de 'yes Sir'”

Miré y pude ver una sonrisa sincera y otra de bronca e impotencia.