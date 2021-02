Con 79% de crecimiento el comercio electrónico en Argentina es récord global

Durante el 2020 el comercio electrónico mundial facturó un total de u$s 4,2 billones, un 27,6 % más que el año anterior cuando había sido el año anterior de u$s 3,5 billones de acuerdo a la empresa norteamericana de investigación e-Marketer. Las expectativas de facturación para los próximos 3 años a nivel mundial son crecientes. Las proyecciones para 2021 son de u$s 4,9 billones, 2022 de u$s 5,6 billones y 2023 de u$s 6,5 billones.

Di pace 1.png

Fuente: Statista

Si tomamos América Latina el crecimiento promedio en la región fue del 36,7 % estando por encima del resto de las regiones del mundo.

Di pace 2.png

Fuente: e-marketer

Sin embargo, el caso argentino fue un récord global con 79 % de crecimiento del comercio electrónico seguido por Singapur con 71,1 %, España 36 %, Brasil 35 %, Reino Unido 34,7 % entre los países medido por e-Marketer. En Argentina de acuerdo a la CACE durante los primeros seis meses del 2020 los negocios online vendieron en el país un total de 92 millones de productos a través de 54 millones de órdenes de compra, convirtiendo al comercio electrónico en un aliado fundamental para las empresas y los consumidores durante la pandemia.

Di pace 3.png

Fuente: e-marketer

Por último, con relación a los medios de envío, se revirtió la tendencia que se venía sosteniendo en 2018 y 2019 donde el retiro en punto de venta era el preferido de los compradores: en 2020 pasó a liderar la entrega de productos a domicilio con el 60% (vs. 39% en 2019), un resultado esperable por la cuarentena y las restricciones de movilización que implicó el Decreto Nacional mencionado más arriba.

De acuerdo a un Informe de Tienda Nube que es una plataforma con presencia en América Latina para que emprendedores, pymes y comercios puedan contar con su negocio online a través de más de 8 millones de transacciones, las tiendas nube facturaron 32.579 millones de pesos en Argentina, es decir, un 557% más que en 2019 y el ticket promedio fue de $3.989.

Del total de esa facturación anual, el segmento Indumentaria volvió a posicionarse en primer lugar con un 46%, lo cual demuestra la importancia de esta industria en el e-commerce. Le siguieron, al igual que en 2019, Accesorios de Moda y Salud y Belleza (ambas con un 8%) y la novedad es la aparición de un segmento cuya evolución fue, probablemente, una consecuencia directa de la cuarentena: se trata de Alimentos y Bebidas, que también representó un 8% de la facturación anual y disputa el puesto número 2 de segmentos que más facturaron durante 2020 en Tienda Nube. Por último, en el puesto número 3 se ubica Casa y Jardín (6%).

Por su parte, varió la cantidad de tiendas nube creadas por provincia durante 2020: a principios de año, el 40% de las tiendas nube estaban radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); para diciembre de 2020, la Ciudad concentró el 32%, mientras que el resto de las provincias fue apareciendo paso a paso en escena. Se fortalecieron así Gran Buenos Aires (30%), Buenos Aires (14%), Córdoba (7%) y Santa Fe (6%).

(*) Analista Económico