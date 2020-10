La receta del liberalismo lleva a la crisis y no al crecimiento

Si se consideran los últimos 50 años de vida económica nacional (1970-2020) no encontraremos nada de esto. Más bien lo contrario. Por ello mismo, si muchos defensores del libre comercio creen que “achicar el Estado es agrandar la nación”, en donde alientan procesos de desregulación, privatización de empresas públicas, apertura económica y quita de controles para que los agentes económicos ganen más “libertad”, veremos que eso no se cumple. Pues cada vez que ocurrió eso el país no creció como auguraban, sino todo lo opuesto: la economía se redujo y nuestra nación aumentó su propensión a los colapsos económicos, volviéndose más frágil, pobre y desigual.