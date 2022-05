Ya nos estamos preparando para la próxima pandemia

Los gobiernos no solamente restringieron las libertades individuales, sino que se lanzaron a organizar un sistema de vacunación paralelo al existente, y en muchos países en manos del mismo Estado. No tenía mayor sentido hacer eso, en todos nuestros países ya existe una red bien extendida de farmacias que provee y aplica vacunas de todo tipo. No obstante, los políticos quisieron llevarse los laureles de “inmunizar” a la gente frente al peligro. Pero, como suele suceder, lo que tuvimos fueron demoras y privilegios que en algunos casos terminaron en escándalos (políticos o funcionarios que se impusieron primeros en la fila a vacunar).