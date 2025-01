Integrar talento, el gran desafío para evitar que las fusiones fracasen

En el ecosistema empresarial, las fusiones, adquisiciones y grandes acuerdos suelen ser vistos como momentos clave que pueden transformar una compañía y abrir nuevas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, la cruda realidad es que entre el 70% y el 90% de estos acuerdos no cumplen con los resultados esperados , lo que subraya la complejidad y el riesgo involucrado en estos procesos. Esta cifra no deja de ser alarmante, y nos obliga a cuestionarnos qué estamos haciendo mal y cómo podemos mejorar.

Uno de los mayores problemas con estos acuerdos es la falta de una adecuada planificación post-firma. Las empresas invierten grandes cantidades de tiempo y recursos en negociar, cerrar acuerdos y generar expectativas entre los accionistas, pero rara vez se presta la misma atención al proceso de integración posterior. Esto provoca que, una vez concretado el acuerdo, los problemas operativos, culturales y estratégicos que surgen no se resuelvan a tiempo, lo que puede llevar al fracaso.

Otro punto crítico que he observado es la falta de comunicación. En muchos casos, los empleados, quienes realmente ejecutan las estrategias, no están involucrados en el proceso de transición. Esto genera una desconexión entre la visión corporativa y lo que ocurre en el día a día. Sin una comunicación clara y bidireccional, los equipos de trabajo no pueden alinear sus esfuerzos con los nuevos objetivos empresariales, lo que inevitablemente afecta los resultados.