Massa: mejor que decir es hacer

La semana anterior, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, había salido al cruce de la promesa de Sergio Massa de eliminar el impuesto a las Ganancias para los empleados, al preguntarle - ¿Por qué no lo hace ahora? - ¡Usted es el ministro de Economía! (Patricia Bullrich) a través de la red X. El diputado Cristian Ritondo por Twitter: “Podes hacerlo ahora, mandá la ley que la votamos”. Ayer Sergio Massa dio a conocer el decreto de Ganancias: “Necesitamos que sea ley, ojalá los diputados cumplan”. Ahí la tienen, Macri prometió que, en su gobierno, los trabajadores no iban a pagar impuesto a las ganancias, y no cumplió. Si es cierto que el PRO quiere bajar impuestos, esta es una gran oportunidad.