Pragmatismo político y necesidad económica, una aproximación a China

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista” (…) “Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los chinos no entran ahí”. Estas frases eran pronunciadas por Javier Milei antes de asumir la presidencia en una entrevista con Tucker Carlson que había resonado en gran parte del mundo. Esta demostración de no alineación era una novedad para Argentina, entendida no desde el punto de vista geopolítico sino económico. Este bloque de “países comunistas” son, entre otros, los dos principales socios comerciales del país: China y Brasil, además de ser los principales acreedores en términos de saldo de comercio internacional, con -9.225 millones de dólares y -5.475 millones de dólares de déficit respectivamente.