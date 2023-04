RRHH: Herramientas de entrevista para no entrevistadores

Sectores como atracción de talento, capacitación y desarrollo han sido espacios de gran transformación no solo en QUÉ objetivos perseguían (y persiguen) sino también en el CÓMO iban (y van) a alcanzarlos, muy asociado a la terminología que hoy conocemos como WoW (Way Of Working). Es claro que, si uno mira con una lupa cada organización, incluso cada rubro y/o sub-rubro hay infinidad de matices, escenarios y opiniones diferentes sobre qué posición deberían tener estas áreas por lo que se vuelve complejo agrupar o categorizar cada caso.