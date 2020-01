YPF: muy bien las pelotas... ahora a sacar del ostracismo a las provincias productoras

Celebramos la sustitución de pelotas importadas por locales para la campaña "Llega el verano, llega la pelota de YPF". Ahora bien, para que efectivamente se verifique un cambio positivo en la conducción de la empresa respecto de la nefasta herencia macrista, deberá hacerse muchísimo más. En efecto, y como señalamos en nuestra nota publicada el 13 de diciembre pasado y titulada "Día del Petróleo y la segunda renacionalización de YPF", no puede haber ni habrá una recuperación plena de la energética de bandera sin la profundización de su protagonismo en Vaca Muerta, por un lado, y la recuperación de las inversiones en las cuencas más allá de la Neuquina y en las provincias productoras (con eje en avanzada exploratoria), por el otro. Ojalá estos anuncios no tarden en caer, porque la situación es terminal, no ya para las PyMEs de pelotas de futbol, sino para las provincias productoras de hidrocarburos (exceptuando Neuquén). Debajo, una síntesis actualizada al mes de noviembre de 2019 de YPF por cuenca y jurisdicción.