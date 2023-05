Paulinho Moska trae dos guitarras que son “una experiencia mística”

El incendio del Museo Histórico destruyó su valiosísimo catálogo de objetos invaluables sobre la historia del Brasil, con más de 20 millones de artículos catalogados que se desintegraron en medio de las llamas. “Uno de los tantos bomberos que fueron a apagar era Lopes, y como no podía ser de otro modo tuvo la idea y pidió permiso para utilizar restos de la madera quemada de las ruinas para convertirlos en instrumentos. Le dieron la autorización y yo me conecté con él y otros músicos para apoyar cualquier idea que contribuyera a la estrategia de reconstrucción del museo, y la idea de que esos dos siglos de energía al lado de muebles y objetos de todo tipo, incluyendo sarcófagos con momias egipcias y reliquias de nuestra historia que se habían perdido, resurjan de algún modo en el sonido de un instrumento construido con esa madera me pareció excelente a mí y a otros colegas que pensábamos apoyar al museo”. En este sentido basta acotar que en el documental de las guitarras Fénix, cuyo principal factótum es Moska, que tiene una larga carrera como actor, participaron nombres del calibre de Gilberto Gil. Paulinho da Viola, Hamilton de Holanda, Felipe Prazeres y Nize Carvalho. Y por supuesto, el luthier-bombero Davi Lopes, que construyó varias guitarras, incluyendo una de 10 cuerdas, más un mandolín, un cavaquinho y un violín que, en manos de Prazeres, debutó en la Orquesta Sinfónica Nacional.

El origen

“Son instrumentos excepcionales” afirma Moska en la charla con este diario. “Para empezar, están hechos con madera que nunca fue pensada para un instrumento. Como no quedó mucho después del incendio los restos de madera que le podían servir al luthier tenían que ser de partes grandes, ya sea de muebles o sobre todo de vigas. Una de estas guitarras con las que viajo a la Argentina está hecha a partir de restos de una vitrina, eso me dijo Davi, y la otra de un fragmento del suelo de un cuarto del piso de arriba, donde era la habitación de Pedro II”. Pero más allá de la hipotética “sangre azul” que podría tener la guitarra, algo que asegura convencido Moska es que no son instrumentos normales, y que de algún modo tienen un halo místico. “Suenan bien, con una textura especial difícil de explicar o definir, y las trato de tocar con micrófonos especiales, bien preparados para este sonido. Pero hay cosas extrañas. Por ejemplo yo, si bien sueno más rockero cuando toco con mi banda que cuando doy un show acústico, tengo un golpe fuerte cuando toco un acorde o rasgueo. Eso suele desafinar todas las guitarras, pero estas dos que viajan conmigo jamás se desafinan, y es algo que no me puedo explicar de otro modo que con la energía de tantos siglos que tienen estas maderas”.

Moska explica, por último, que la sola existencia de estas guitarras que resurgen como el Fénix le dan un significado metafórico a todas sus canciones, en especial a “Todo nuevo de nuevo” “que yo compuse más de 20 años atrás y que, en el documental, está cantada por todos los otros músicos. Se convirtió en un símbolo de esta transformación que mostramos en detalle en el documental, que ya ha recibido unos 30 premios internacionales y que se va a ver en fragmentos al principio del concierto, ya que sobre todo es un espectáculo musical con mi música y mis canciones”.