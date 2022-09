PJ y PRO, reparos a reforma de Corte que impulsa Suarez

En ese marco, desde el PJ mendocino aseguraron que solo debatirán el proyecto “si hay modificaciones sustanciales”.

“Creemos que una mala decisión o un abuso de la mayoría por parte del oficialismo puede tener una repercusión muy negativa en el funcionamiento democrático la Suprema Corte de Justicia de Mendoza”, dijo el diputado peronista Néstor Márquez, según consignó el medio local Los Andes.

“Vemos con gran preocupación la idea de que funcione prácticamente en pleno la Corte con cada uno de los temas que se decidan”, dijo Márquez, y agregó que hoy el bloque no dará su apoyo porque observa un intento de “manejo arbitrario del gobierno provincial”.

Si bien desde la UCR manifestaron que están dispuestos a realizar modificaciones, en términos prácticos Cambia Mendoza puede avanzar con votos propios. Aunque el inconveniente es que desde el PRO también pusieron reparos.

En un anticipo de la interna por las candidaturas para 2023, el diputado nacional Omar De Marchi, y líder del PRO mendocino, dijo: “Nosotros conocimos el proyecto cuando ingreso a la Legislatura. No antes. Aun en el PRO no tenemos una definición al respecto. Estamos analizando el tema, iremos configurando nuestra posición a medida que tengamos más detalle del proyecto. Es un tema de alto impacto y no debemos apresurarnos”.

Asimismo, el exintendente de Luján de Cuyo afirmó: “No está bueno meter partidarios militantes dentro de la Corte. No esta bueno para el sistema porque se están deteriorando las instituciones que hasta hace algún tiempo eran intocables en la provincia”. “Lo mínimo que hay que hacer en este caso es escuchar y estar abiertos a otras opiniones”, concluyó.