Aníbal Fernández defendió la reelección de Alberto: "El Presidente tiene que ser candidato"

Candidaturas de Alberto Fernández

En medio de los cruces por las candidaturas en Juntos por el Cambio, también empieza a resonar el tema dentro del Frente de Todos. "Mi opinión está dividida, hasta acá acompaño el pensamiento del Presidente", sentenció el ministro, respecto a la discusión sobre eliminar las PASO

"Yo mantengo la idea que el Presidente tiene que ser candidato, o se arriba a una resolución conjunta o se hace una PASO", advirtió Aníbal Fernández esta mañana en una entrevista con radio Futurock. Por eso, remarcó, “si no se encuentra una solución, no veo mal que haya una PASO que incluya al Presidente", dijo.

Cristina Kirchner y su candidatura

"Es un funcionamiento interno no tiene porqué existir, no ha sido necesario hasta el momento, si es necesario reunámonos", explicó el funcionario sobre la discusión puertas adentro del FdT, donde el kirchnerismo sentó posición y busca que no haya una interna.

En esa línea, Aníbal Fernández respondió ante la eventual candidatura a la presidencia de Cristina Kirchner. "¿Quién le va a decir que no puede ser candidata a Cristina?”, afirmó. El ministro planteó en su análisis que “si esa es la discusión y hay que confrontarla, hay que confrontarla, yo no voy a tenerle miedo", aseguró.