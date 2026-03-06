El gremio de la empresa FAdeA denuncia parálisis en la producción de aviones y exige respuesta a Defensa

El Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos elevó una nota al ministro Carlos Presti. Aseguran que la empresa atraviesa una situación crítica luego de "26 meses de gestión errática" y apuntan contra su presidente y CEO, Julio Manco.

El gremio STA denunció una “parálisis operativa” en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) , ubicada en la provincia de Córdoba y solicitó información sobre contratos, designaciones y decisiones administrativas de la conducción de la compañía a cargo de Julio Manco .

El Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA), es una organización gremial “de la empresa”, con personería jurídica y agrupa la mayoría de personal de la fábrica cordobesa.

La nota con una serie de reclamos fue dirigida al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti , y lleva la firma del secretario general del sindicato, Marcelo Bertorello.

El documento puntualiza que la fábrica atraviesa una situación crítica luego de “26 meses de una gestión errática” del actual directorio y su presidente Manco, quien fue designado allí por influencia de Diego Chaher, abogado mendocino titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Sobrevuelan especulaciones internas acerca de que la llegada de Manco a través de esa Agencia que depende de Federico Sturzenegger. Esta movida podría implicar una tarea silenciosa tendiente al cierre y liquidación de sus activos.

La gestión actual de FAdeA, a cargo de Julio Manco, en el centro de los cuestionamientos por la situación de la empresa.

La fábrica quedó fuera de la agenda de empresas sujetas a privatización que preveía la Ley Bases y hubo negociaciones entre Nación y el gobierno de Martín Llaryora para su traslado a la órbita de la administración cordobesa.

No progresaron por desacuerdos en torno a quien se hace cargo de los pasivos y del canon que pedía Nación.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti aún vacila si reemplaza o sostiene a las actuales autoridades de la fábrica y funcionarios vinculados de su ministerio.

Hay que decirlo, Presti heredó una plomada de inacción que abarca al secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Mario Katzenell, responsable directo de las empresas públicas agrupadas en el ministerio (FAdeA, FM, Tandanor, CITEDEF, Servicio de Hidrografía Naval y otras) su mala gestión es directamente proporcional al kilométrico nombre del cargo que ocupa.

También agrega fuerza gravitacional a esa plomada la conducción directiva que desempeña el presidente Manco, “¿será por ese apellido que el Negrazón no mueve ni un dedo?”, dice el pícaro humor cordobés en la planta.

“Denunciamos una parálisis inducida que pone en riesgo el patrimonio nacional y el sustento de cientos de familias”, señala el texto enviado al ministro por el gremio STA.

La desidia de gestión en contratos con la Fuerza Aérea

El meollo del reclamo apunta a los contratos entre FAdeA y la Fuerza Aérea Argentina. Se trata del upgrade de 6 aviones Pampa II a la versión III y la estandarización a Block 2, más inspecciones calendario, PDM a 2 Hércules sumado a recuperación de motores y componentes.

Según el gremio, “resulta inadmisible que, tras dos años de gestión, existan contratos vitales sin firma. Esta inacción bloquea el ingreso de recursos y el flujo de trabajo, siendo utilizada como excusa para imponer un sistema de suspensiones y congelamiento salarial, trasladando la inoperancia del directorio a los trabajadores”.

Una revisión de archivos exhibe la desidia inexcusable en la gestión de esos contratos, el primero data de 2024, producido por el expresidente de FAdeA, Fernando Sibilla, NO-2024-00001738-FADEA-D#FADEA titulado: “Estado de situación económico-financiera FAdeA S.A. al cierre de 2024-Urgencias primer trimestre 2025”.

Advertía: “Desde el inicio de nuestra gestión, a mediados de febrero de 2024, encontramos una situación inédita para la empresa: a) la virtual falta de contratos con el Ministerio de Defensa y las distintas Fuerzas Armadas, lo que redujo significativamente la actividad y las posibilidades de facturación”.

El segundo informe oficial del directorio, NO-2025-00001171-FADEA-D%FADEA “Situación Operacional y Financiera” elevado a Defensa el 20 de octubre de 2025 con la firma del vicepresidente de FAdeA, Emilio Magnaghi resaltaba, “FAdeA atraviesa en la actualidad una crisis estructural sin precedentes, tanto en el plano operativo como financiero, producto directo de la falta de contratos vigentes con el ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Argentina (FAA), y de los cambios de criterio en la modalidad de contratación dispuestos por la Unidad Gabinete de Asesores”.

A finales de 2025, el ministerio a través de una licitación publicada en el sitio COMPR.AR adjudicó a FAdeA los contratos clave para modernización de aeronaves IA-63 Pampa y el mantenimiento de C-130 Hércules de la Fuerza Aérea.

La carpeta Pampa involucró en números redondos unos 40 millones de dólares que, sin gestión del cliente, la Fuerza Aérea ni del secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Mario Katzenell quedaron sin ejecutarse alcanzados por el fin del ejercicio 2025.

La situación disparó una indagatoria severa del recién nombrado secretario de Estrategia y Asuntos Militares (viceministro de Defensa), general de brigada Jorge Puebla a Katzenell.

Le dio un plazo de 48 horas para explicar por qué se perdieron y no aplicaron esos recursos al programa de la fábrica de aviones.

Piden transparencia en contrataciones de personal y recuperar oportunidades de exportación

Entre otros cuestionamientos la organización sindical dice: “mientras se declara una emergencia económica observamos con indignación la designación de asesores, auditores, cuadros jerárquicos externos y familiares directos que en muchos casos ni siquiera prestan servicios presenciales en la fábrica”.

La nota afirma que se han perdido oportunidades comerciales la más reciente; una propuesta de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) para fabricar 24 unidades del avión IA-63 Pampa. Según el sindicato, la falta de respuesta a esa iniciativa planteada por escrito por la entidad azteca habría afectado la posibilidad de generar exportaciones.

Quizá la esgrima ideológica entre Javier Milei y la presidente Claudia Sheinbaum de clara separación entre el modelo de capitalismo libertario y el progresismo mexicano haya influido en el congelamiento del proyecto.

Tomar el ejemplo de Donald Trump y Lula da Silva podría dar vuelta el proyecto. Las diferencias políticas entre ambos son conocidas pero el interés y beneficio comercial de los países va por otro carril, la empresa Embraer tiene una presencia industrial y de servicios significativa en EE. UU.

Se destaca una planta de ensamblaje de aviones ejecutivos en Melbourne, Florida, y una nueva instalación de mantenimiento (MRO) en Fort Worth, Texas inversión de 60 millones de dólares. También ensambla aviones de combate A-29 Super Tucano en Jacksonville, planta dedicada a clientes militares estadounidenses (la Fuerza Aérea) y ventas FMS (Foreign Military Sales) gestionadas por el Pentágono. Cerró en 2013 un contrato por 427 millones de dólares para fabricar 20 Super Tucano en esa planta.