Asumieron los nuevos miembros de la Auditoria General de la Nación y el PRO volvió a pedir la nulidad

Juan Manuel Olmos, el presidente del organismo, le tomó juramento a Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti. Los nombramientos fueron cuestionados por el macrismo. Cristian Ritondo, jefe del PRO en Diputados, envió carta al titular de la AGN para impedir que entren en funciones.

Mientras arrecia la disputa entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) por la votación en la Cámara de Diputados de los nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN) , los tres auditores designados prestaron juramento y asumieron su mandato. El presidente del organismo, Juan Manuel Olmos , encabezó el acto. El macrismo presentó nota para impedir que cumplan sus funciones .

Las sillas vacantes ahora serán ocupadas por Mónica Almada, que llega al cargo a propuesta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, titular de LLA a nivel nacional; Juan Ignacio Forlón, que representará al peronismo y por último Pamela Calletti, exdiputada afín al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

La jura se llevó a cabo antes del mediodía, en el marco de una sesión extraordinaria convocada con el objetivo de completar el Colegio de Auditores Generales . Si bien se esperaba que la asunción se llevara a cabo en conjunto con los representantes que aún debe nombrar el Senado (4), la presentación del PRO en la Justicia para intentar anular los nombramientos obligó a acelerar los plazos.

La designación, votada a último momento en la maratónica sesión de la semana pasada en la que se dio media sanción al Presupuesto 2026, provocó tensión entre LLA y el partido que conduce el expresidente Mauricio Macri. Ocurre que los cargos de la AGN no estaban en el temario parlamentario del día y en el PRO consideran que fue un proceso "abiertamente inconstitucional" .

El titular del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, no ocultó su malestar al momento de la votación y optó por abandonar el recinto. Desde el PRO apuntaron contra un presunto acuerdo tras bambalinas entre LLA y el kirchnerismo para llenar las vacantes con nombres propios.

“La designación se realizó cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales”, denunciaron en un comunicado. Para el macrismo, esta sucesión de irregularidades “convierte al acto en nulo de nulidad absoluta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AuditoriaAGN/status/2003178650838114814&partner=&hide_thread=false La Dra. Mónica Almada, la Dra. Pamela Calletti y el Dr. Juan Ignacio Forlón tomaron posesión de sus cargos en la AGN. Con estas designaciones, el Colegio de Auditores Generales recupera el quórum y puede ejercer plenamente el control externo del sector público. pic.twitter.com/gIuE1ztkPb — Auditoría General de la Nación (@AuditoriaAGN) December 22, 2025

El amparo presentado por el PRO solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución, que se dicte una medida cautelar urgente para impedir que los auditores designados asuman o actúen hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado.

Pese a la presentación judicial, las autoridades de la AGN, en cabeza de Olmos, optaron por tomarle juramento a Almada, Forlón y Calletti. "Con estas designaciones, el Colegio de Auditores Generales recupera el quórum y puede ejercer plenamente el control externo del sector público", adujeron desde el organismo, tras la asunción de los nuevos representantes.

"Nacen viciadas de nulidad"

Luego de consumada la jura, Ritondo le envió una nota formal a Olmos para solicitar la impugnación, las cuales dijo que "nacen viciadas de nulidad, con resoluciones fechadas antes de que existiera la votación y con una causa judicial de amparo ya en trámite". Además cuestionó la velocidad con la que se avanzó con el trámite: "Del mismo modo que corrieron desesperados para votar a las 2:55 de la madrugada, hoy volvieron a apurarse para consumar una jura irregular".

"Las designaciones referidas carecen de competencia funcional, vulneran de manera directa el debido proceso adjetivo parlamentario, el principio de legalidad y las reglas esenciales que rigen la conformación de los órganos de control, lo que determina que los actos dictados en su consecuencia resulten insanablemente nulos, conforme los principios generales del derecho público argentino", argumentó en la misiva a la que tuvo acceso Ámbito.

AGN NOTA - Cristian Ritondo

En cuanto a la pelea con LLA, negó que se trate de "una discusión política" sino "de legalidad, debido proceso y respeto por la Constitución". "La AGN es un organismo de control y transparencia. De ningún modo se puede avalar la incorporación de miembros de forma inconstitucional, de madrugada y a las apuradas", sentenció.

El oficialismo defendió el nombramiento de los auditores de la AGN

Desde el Gobierno intentaron apaciguar la furia PRO. Diego Santilli, ministro del Interior y uno de los hombres del macrismo en el Ejecutivo mileísta, salió a transmitir calma. Primero, le agradeció al bloque de Ritondo por el acompañamiento "antes, durante y después de la sesión". Luego, explicó sobre la votación: "Antes (del 10 de diciembre) no se pudo votar a los auditores de la de la AGN" por la falta de números, mientras que ahora, tras la victoria de octubre, contaban con los votos para cumplir con "la posición que nos ha marcado la sociedad".

"Más allá de eso, sigo ratificando el trabajo coherente, consecuente y de acompañamiento del bloque del PRO, que lo ha hecho de manera contundente en el marco de lo que la sociedad nos ha pedido siempre. Así que seguimos en ese camino y vamos a seguir trabajando juntos", añadió el ministro.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lejos de apaciguar, defendió la estrategia del oficialismo para nombrar a los tres auditores. "Desde nuestro punto de vista se hizo todo como corresponde, hubo un apartamiento del reglamento, votaron las 3/4 partes de la cámara, se introdujo el tema, se trató y bueno, forma parte de la manera de elegir los auditores", argumentó.

"No había ningún tipo de dudas que a La Libertad Avanza le corresponde un lugar, si no nos lo daban lo íbamos a judicializar", continuó Menem, en declaraciones a El Observador. También sostuvo que "guste o no” al peronismo le correspondía su lugar “porque tiene más de 90 legisladores". Respecto a la polémica, consideró que es parte de “las pujas naturales de la política”.