Axel Kicillof anunció medidas de alivio para los bonaerenses: suben salarios, jubilaciones y asignaciones familiares

El gobernador de Buenos Aires habló tras los dichos del Presidente de no pagar los impuestos. Anunció aumentos de sueldo y jubilaciones.

En ese sentido, Kicillof apuntó contra Milei por "reprimir" el salario y llevar el ajuste de ingresos al máximo. "El componente básico de este plan económico es la represión de salarios, se puso un tope a la paritaria con el ajuste del salario", explicó.

En esa línea, el gobernador bonaerense cuestionó al Gobierno: "Son los liberales más locos del mundo, planteando reprimir y controlar un precio que es el de los salarios de los trabajadores", ironizó.

axel kicillof 3 2024.JPG Conferencia de prensa de Kicillof y su Gabinete.

Las medidas de Kicillof: aumento de salarios, jubilaciones y asignaciones familiares

De acuerdo a lo que manifestó Axel Kicillof en conferencia de prensa, el gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgará un nuevo tramo de aumento salarial del 13,5% para marzo de 2024.

Este se suma a los ya otorgados de 25% en enero (de los cuales 15 puntos correspondieron al cierre del periodo 2023) y de 20% en febrero.

El acuerdo incluye un aumento de las asignaciones familiares ordinarias y extraordinarias del 110%, que beneficia a más de 100 mil familias, y el incremento de la jubilación mínima y las pensiones no contributivas en un 46,6%.

La semana pasada se habían anunciado incrementos del 76% en las prestaciones de los programas sociales que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y del 118,7% en las becas y programas de Niñez y Adolescencia.

axel kicillof 2 2024.JPG Kicillof y Magario.

En tanto, con el inicio del ciclo lectivo, se duplicaron las partidas destinadas al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el programa MESA bonaerense que alcanza a más de dos millones de familias.

“Este anuncio explica qué es lo que hacemos con los impuestos en la provincia de Buenos Aires: pagamos los salarios de 100 mil policías, 25 mil profesionales de la salud, 300 mil maestros y 80 mil auxiliares", agregó Kicillof en la conferencia, junto a autoridades del gobierno provincial.

"Algunos no quieren o no les importa saber qué hacemos con los impuestos. Eso es lo que hacemos con los impuestos en la Provincia para el que no lo sabe", lanzó el gobernador.

La respuesta de Axel Kicilof al llamado de Javier Milei a una rebelión fiscal contra Axel Kicillof

Sin embargo, la expectativa pasó por la respuesta que Axel Kicillof le dio a Milei y Espert, quienes llamaron a no pagar los impuestos en la Provincia durante el fin de semana pasado, lo que agitó el avispero político.

Por un lado, Espert, quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja propuso "no pagar el aumento de impuestos" en la provincia. A esto, se sumó el presidente Milei, quien calificó como "robo descarado" el cobro de tasas.

En una entrevista en Radio Mitre, el diputado libertario apuntó contra el aumento de impuestos de Kicillof y calificó al gobernador como un "vampiro en un banco de sangre con la plata" porque "nunca le alcanza".

"El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común", sostuvo el legislador oficialista, quien anticipó que él tampoco pagará ninguno de los impuestos de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof Milei jpg Recrudece la puja de Kicillof y Milei.

Al ser consultado sobre por qué la gente debería abonar los impuestos nacionales o hacer frente a la reimplantación de Ganancias, Espert manifestó: "Es completamente diferente el caso del Gobierno del presidente Milei, que lo único que está haciendo es restituir Ganancias, porque es un impuesto que existe en todo el mundo y si no lo ponemos, la OCDE no nos permite el ingreso".

La respuesta del PJ bonaerense en defensa de Axel Kicillof

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires le respondió al presidente Javier Milei y al diputado José Luis Espert, que habían instigado a no pagar los impuestos bonaerenses. A través de un comunicado que compartieron desde la cuenta oficial del partido en la red social X (ex Twitter) calificaron la postura de los referentes del oficialismo como "muy grave e irresponsable".

Desde el PJ bonaerense, que preside el diputado nacional Máximo Kirchner, advirtieron que tanto el pedido del Presidente y del legislador que encabeza la Comisión de Presupuesto en Diputados, se trata de una insurrección. "Es muy grave e irresponsable la actitud del presidente de la Nación y el diputado por la provincia de Buenos Aires que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso. Están abiertamente llamando a una rebelión fiscal en la Provincia", alertaron.

Javier Milei contra Kicillof: "La Provincia es un baño de sangre"

Por su parte, este domingo Javier Milei dio una entrevista en LN+ en la que marcó su posición de acuerdo con el llamado de su colega y compañero de espacio Espert.

"Es expropiatorio, no tiene contrapartida de bienes públicos. Kicillof no da nada, en términos de seguridad, la provincia es un baño de sangre; en educación, los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos; en la salud, ya vimos la estafa del Estado presente durante la pandemia, en la que, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30 mil muertos, y tuvimos 130 mil", manifestó.