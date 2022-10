Causa Vialidad: concluyó alegato de la defensa de Lázaro Báez con un pedido de absolución.

Los representantes legales del amigo de Néstor Kirchner concluyeron que las rutas de Santa Cruz por las que pagó el Estado se hicieron y no se abandonaron; que no existió el plan limpiar todo ya que a Austral Construcciones S.A. se le debe dinero, incluso al día de hoy; que no hubo defraudación al Estado y que la asociación ilícita es solo un “relato mediático” que no fue probada en el juicio.

Asociación ilícita

En la audiencia de este martes la defensa del empresario patagónico buscó refutar la acusación de organizador de asociación ilícita que formuló la fiscalía. En duros términos, el abogado Villanueva acusó a Diego Luciani y a Sergio Mola de repetir un relato mediático y pedir condenas sin una sola prueba sobre la participación de Báez en este delito. “Nos mostraron un relato que ya estaba instalado mediática y políticamente sobre la existencia de una asociación ilícita, pero no se sustentó en prueba”, afirmó. “Nos quisieron vender los fiscales que Néstor Kirchner apreciaba tanto a su amigo Lázaro que tiró a la basura todo su capital político, su vida, su integridad, para que su amigo Lázaro gane mucha plata”, agregó.

Villanueva habló del “cuento de la asociación ilícita”. Dijo que es insólita la acusación, ya que se sostiene en que Néstor Kirchner engañó a todos. A legisladores, funcionarios, gobernadores, ministros, miembros del Poder Judicial y organismos de control. “Todos, para Mola y Luciani estaban confabulados, con un solo objetivo: que Lázaro gane mucha plata”, argumentó.

Y aseguró que en más de tres años de juicio la fiscalía no pudo ubicar a Báez en su participación para tener injerencia en las licitaciones. Y reiteró que no presentaron prueba concreta para el delito de organizador de la asociación ilícita. “Señores jueces, no hay nada. Es todo apariencia”.

Por eso, según la defensa, Luciani y Mola introdujeron los mensajes del teléfono de José López, pero afirmaron que eso no prueba la asociación ilícita. Villanueva recordó que hay más de seiscientos mensajes del exfuncionario con otros empresarios, mientras que con Báez solo hay tres, en los que el patagónico le pregunta si podían hablar por teléfono. “Esto no prueba nada”, enfatizó el abogado. La fiscalía lo que hizo fue “presumir” y “armar un relato”, remató.

Los abogados de Lázaro Báez también advirtieron, como otras defensas, que los fiscales usaron en forma ilegal declaraciones de López como arrepentido producidas en la causa Cuadernos, a pesar de la expresa prohibición por parte del Tribunal para introducir esa prueba.

Facturas truchas

Durante numerosas audiencias, el juicio estuvo dedicado a escuchar a funcionarios y exfuncionarios de la AFIP. El objetivo de la acusación fue introducir en este juicio los casos por supuestas facturas truchas de Austral. Según los fiscales, podría haber sido parte de las maniobras para defraudar al Estado.

Sin embargo, Villanueva recordó que en cuatro casos se cerraron las causas por inexistencia de delito “porque eran causas inventadas”, dijo. Advirtió que la fiscalía buscó volver a juzgar estos hechos de manera ilegal y les recordó a los jueces que hubo fallos de “cámaras federales y fiscalías de ese mismo fuero donde trabajan ustedes”, que desecharon aquellas demandas.

Entre los argumentos, la defensa mostró los dictámenes de los fiscales Guillermo Marijuan y Germán Moldes y sentencias judiciales de las diferentes causas por facturación apócrifa, en las que hubo absoluciones e inexistencias de delitos.

Inclusive, el defensor recordó que Jaime Mecicovsky, el contador de la AFIP que llevó adelante esas causas contra Báez tiene un llamado a indagatoria por parte de Marijuan por falso testimonio. Aseguró, además, que el hombre de Elisa Carrió en el ente recaudador también mintió en este juicio.

Al finalizar su alegato, la defensa buscó derribar la acusación sobre el abandono de las obras. Para eso describió y mostró imágenes de cada una de las rutas construidas en Santa Cruz solventadas por el Estado e investigadas en esta causa.

Con énfasis, el abogado Juan Villanueva reclamó la absolución de su cliente. “La fiscalía vino a hacer derecho penal de autor. Y eso no puede ser permitido en un Estado de Derecho y republicano”, concluyó.