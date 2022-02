CGT volvió a considerar al Covid-19 como "enfermedad profesional" y exige a las ART

Pese a que "todos los actores" acordaron "un régimen más ágil y eficiente" para el cambio de categoría de esta patología, "ello de uno u otro modo termina impactando sobre la atención de los y las trabajadores", aseguró la entidad.

En ese sentido, propuso "profundizar y dinamizar el régimen de compensación que las aseguradoras de Riesgos de Trabajo tienen para con el sistema de salud solidario".

"Debemos ir adoptando las medidas necesarias para que en un ámbito de diálogo y consenso los trabajadores y trabajadoras tengan la cobertura que requieren y el sistema de salud siga siendo pilar fundamental en la lucha contra el COVID", propuso.

El organismo laboral remarcó que defiende con fortaleza que "aquellos trabajadores que se contagien de este virus en el ámbito laboral deben ser atendidos por las aseguradoras en forma inmediata e integral, ya que la misma no caben dudas que es una enfermedad adquirida por, y en, ocasión del trabajo".

La semana pasada este pedido derivó en una manifestación liderada por Pablo Moyano al Ministerio de Trabajo.

Frente a este edificio, el líder camionero y de la CGT manifestó: “Los trabajadores no se agarraron el COVID en un viaje al interior de funcionarios, se lo agarraron laburando, pelándose el orto para que no falte la comida, el combustible y los caudales. Le pedimos al compañero Alberto Fernández que revea la situación y si no el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que le devuelvan el último centavo a los trabajadores”.