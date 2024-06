Charlas de quincho: el stand up de las 11, nuevas funciones en la Casa Rosada

El área de Comunicación del Gobierno, donde no pasó la motosierra, ofrece un show cada mañana. El Día del Periodista, entre brindis austeros en la Rosada y La Rural. El Señor del Tabaco, entre la justicia y los gremialistas. Galperin, beneficiado por el Banco Central. Conan se postula como asesor en Capital Humano.

Mientras el Gobierno espera el próximo índice de inflación para celebrar la tendencia a la baja , aguarda señales políticas, el terreno más esquivo para los libertarios, inclusive puertas adentro del oficialismo. En ese terreno de puertas adentro, la motosierra no llegó al área de Comunicación, y ya son cada vez más quienes miran de reojo el show de Manuel Adorni en las conferencias de prensa, y el rol de "no comunicación" de los otros funcionarios que deberían estar abocados a esa tarea.

Corrillos judiciales mezclaron al Señor del Tabaco con gremialistas, al tiempo que un mitin de militares con legisladores dejó pistas de las próximas decisiones de Defensa. No pasaron desapercibidos en la City, además, los beneficios que el Banco Central (lejos de desaparecer) le dispensó a Marcos Galperin , dueño de Mercado Libre.

Conan pide un brindis y se ofrece a asesorar a Pettovello.

El stand up de Adorni

Con puntualidad, a las 11 horas, de lunes a viernes, la Casa Rosada ofrece el “stand up” de Manuel Adorni, el vocero presidencial.

Ingresa al escenario con el aplomo y la seguridad de aquel que sabe que domina la escena. Simpático y ocurrente, dialoga con los interlocutores habituales a los que trata con familiaridad. La intención es “instalar agenda” algo que no estaría logrando. Por suerte para el Gobierno, es el presidente Javier Milei quien mayormente lo hace.

En tanto, el portavoz se limita a informar acciones de oficiales y comentar lo sucedido en la jornada anterior para luego pasar a interactuar con el público. Adorni, haciendo un show de altanería y soberbia, juega al gato y al ratón, en particular con un personaje intrascendente que salió de las sombras gracias a ser elegido como punching ball. Busca generar Tik Toks graciosos donde siempre queda victorioso.

Javier Lanari, su segundo, se dedica a dar un off apenas terminado el stand up y con esto, cerca del mediodía, se acaba la información oficial. Claro, total hasta las 11 horas del día siguiente no pasa nada.

Por su parte, sigue siendo un misterio qué hace Eduardo Serenellini con relación al periodismo. Nombrado inicialmente con rango de ministro, luego degradado y después vuelto a ascender. Como cuando recién asumió, volvió a su hábito de visitar entidades, cámaras sectoriales y embajadas, sin abandonar el turismo radial yendo a las sedes de radio nacional en las provincias. Y, ya que estamos, se hace recibir por las autoridades locales.

Eso sí, siempre hay fotos y gacetillas de las actividades intrascendentes y poco productivas de este funcionario (al menos no se conocen sus efectos concretos).

La motosierra, la licuadora y el freezer parecen funcionar en todos los espacios del Estado menos en uno: la comunicación del Gobierno que cuenta con dos funcionarios con rango de ministro y un secretario de Estado, más nuevos cargos que se incorporaron a una superestructura de más de 230 empleados públicos. A pesar del recorte general de personal, en esta área ingresaron más de 20 nuevos colaboradores desde diciembre pasado.

Pese a la abundancia de personal, para el periodismo de a pie resulta dificultoso obtener información. Las respuestas para chequear datos suelen ser evasivas, o potenciales. "Parece que es así", "Es probable", o simplemente el silencio, es a respuesta habitual que reciben trabajadores de medios, sin distinción. Los funcionarios tampoco facilitan la comunicación del mensaje oficial. A modo de ejemplo, ni hacen resúmenes de las iniciativas gubernamentales, como sucedió con los extensos y complejos proyectos de ley Bases, que hubieran merecido al menos el esfuerzo de destacar los puntos principales. Tampoco se informa la agenda del Presidente y de la mayoría de los ministros.

Dado que el Gobierno pretende dar “una batalla cultural”, la tarea de los comunicadores debería ser doble, es decir no sólo informar sobre las acciones del Ejecutivo, sino también ser claros y precisos en el sentido de sus decisiones.

Sin embargo, el Presidente sigue siendo el protagonista principal de la difusión de su Gobierno. Existe consenso en cuanto a que Milei ganó primero las elecciones en las redes y de ahí atrajo al resto del electorado, con un estilo frontal, directo, crudo y hasta a veces - para algunos- grosero, que sacudió esquemas y paradigmas de la política. Desde que asumió como en el Ejecutivo, no cambió este estilo y dedica buena parte de su tiempo a hablar con algunos periodistas y estar presente en las redes sociales. Tiene una mirada crítica – y para muchos sesgada – del periodismo.

Sanguchitos en la Rosada

Esta semana se llevó a cabo el tradicional brindis del Día del Periodista con la prensa acreditada en Casa Rosada. La austeridad -signo de la época- tiñó la efeméride y fueron muchos en Balcarce 50 los que recordaron las abundantes picadas mercedinas con las cuales el exministro de Interior, Eduardo Wado de Pedro, agasajaba ese día a los trabajadores.

En esta oportunidad, su sucesor en el cargo devenido en jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue quien encabezó el saludo junto al vocero presidencial, Manuel Adorni, en el Salón Héroes de Malvinas. También concurrió al ágape el ministro de Salud, Mario Russo, quien desfiló ante la prensa en lo que fue leído como un intento por disipar los rumores de renuncia que corrieron en las últimas horas.

El catering estuvo compuesto por una variedad de sanguchitos y tampoco faltó la opción dulce. Lo que no hubo fue copas para brindar, ya que por una decisión de Presidencia, los brindis son sin alcohol. Según trascendió, la comida fue pagada por el propio Adorni, quien después de tres jornadas sin conferencias de prensa debido a la agenda oficial, aseguró que “extrañaba mucho” a los periodistas.

Francos y Adorni encabezaron el brindis del Día del Periodista en la Casa Rosada.

Si bien es tradición que el presidente de turno salude a la prensa en su día, Javier Milei no bajó de su oficina. El encuentro con la prensa lo concretó tres días antes, cuando sorpresivamente concurrió a la Sala de Conferencias y dialogó con los periodistas, a quienes dijo entre otras cosas que se avecina una reforma del Estado con inteligencia artificial. Y fue lapidario con Nicolás Posse, el eyectado jefe de Gabinete.

Ese mismo día también se fotografió junto a sus ministros, saludando desde el balcón de Casa Rosada y besando a niños de una escuela primaria. El acercamiento con “la gente de a pie” tuvo como telón de fondo una de las semanas más complicadas para el Gobierno, con denuncias a ministros y recambio de funcionarios.

Austeridad y tuppers

La combinación Día de Periodista y "no hay plata" también se trasladó al que es, acaso, el brindis anual más tradicional del sector, el que organiza en La Rural de Palermo el Grupo IRSA y Banco Hipotecario. El evento clásico que reúne a trabajadores de los medios esta vez también cayó bajo los efectos de la motosierra. También, como el brindis de de Balcarce 50, fue un quincho sin alcohol, regado de gaseosas y aguas minerales. Y, a diferencia de los tiempos pre libertarios, se redujeron sorteos y obsequios, que era en rigor lo que atraía al grueso de los periodistas. incluso antes que el reencuentro con colegas, a los que en general suelen evitar en otras circunstancias.

Los periodistas, no obstante, realizaron combinaciones insólitas en términos gastronómicos, con tal de no dejar pasar una bandeja ni de reclamar una ración en cada puesto culinario. Así, hubo quienes mezclaron ravioles con salsa, salmón a la crema, gulash, pollo al champiñón, quesos varios, ensaladas y empanadas variopintas. Incluso hubo quienes, por caso, intentaron abastecerse para la cena con tuppers, aunque sin éxito. Los dulces y el café asomaron cuando ya quedaban menos de la mitad de los invitados, una forma de reducir cantidades.

Eduardo Elsztain, titular del Grupo IRSA, era el hombre más requerido. Es conocida su cercanía al Presidente, con quien comparte además una mirada similar sobre el judaísmo. Vale recordar que uno de los activos de la compañía es el Hotel Libertador, donde Milei se alojó varios días antes de asumir la presidencia, como una suerte de búnker donde definió su gabinete.

El empresario, dueño además de otros hoteles como el Intercontinental o el Llao Llao, además de los principales shoppings del país, se mostró entusiasmado por el avance del proyecto para construir edificios en los terrenos cercanos a Aeroparque, donde funcionaba el Tiro Federal, así como con la construcción de viviendas en el Mercado del Plata, a metros del obelisco. "Antes íbamos a ese edificio a pagar multas, ahora habrá viviendas, es un proyecto importante en el centro de la ciudad", mencionó Elsztain. También dijo que se tomaron "decisiones correctas" en la administración de La Libertad Avanza respecto al campo, aunque sorprendió al agregar que "podrían ser mejores". En ese sentido, señaló que hay "muchos inversores que quieren venir pero esperan qué vamos a hacer nosotros".

Vos, fumá

El capítulo judicial que tuvo como protagonista al “Señor del Tabaco” Pablo Otero tiene un costado menos conocido, pero más que sugestivo. Con una semana de diferencia, la Corte Suprema de Justicia revocó las medidas cautelares que le permitían no pagar el impuesto interno al tabaco y luego, facultó a la AFIP a cobrarle el tributo que el empresario se negaba sistemáticamente a pagar beneficiado por decisiones de distintos tribunales, lo que le había permitido amplificar su cuota de mercado con una ineludible ventaja competitiva sobre sus rivales.

Pero en el mundo judicial sorprendía que, más allá del lobby conocido que el empresario había desplegado en el Congreso para sacar el capítulo tabacalero de la Ley Bases que dejaba en mejor posición a su empresa Tabacalera Sarandí, hubo un sindicalista que, con motivo desconocido, pedía asiduamente información sobre el estado de los expedientes que involucraban a Otero e indagaba en la suerte de Sarandí.

No era cualquier sindicalista, sino uno muy ligado, precisamente, a la actividad de los tribunales. Las consultas, siempre se registraron en momentos en que podía estar ocurriendo algún movimiento, llamaron la atención de los tributaristas que vieron una extraña coincidencia entre las medidas de fuerza que convocaba el gremialista de los judiciales Julio Piumato, supuestamente en reclamo por mejoras salariales de los trabajadores del Poder Judicial, con las malas noticias que estaba por recibir Otero de parte del máximo tribunal.

Hubo otra coincidencia más visible: los paros siempre, siempre, eran convocados para los días viernes. Vos, fumá, diría Carlín.

Los guiños del Banco Central

Un conocido restaurante en plena City porteña convocó a agentes de bolsa, legisladores porteños y empresarios ligados al mundo de las finanzas. Un almuerzo donde todos observaron las turbulencias de la semana, con la intervención del Gobierno en el mercado cambiario.

Mientras circulaban bifes de chorizo jugosos y fetuccinis al fileto, recomendaciones del día de la casa, hubo quienes observaron que si el Gobierno entra en dificultades financieras, respecto a la cotización de los bonos y de las divisas, puede entrar en un tobogán. "Como le pasó a Mauricio", expresó un comensal, quien recordó la experiencia de Cambiemos, también con Caputo al frente.

Asimismo, fueron comodillas las decisiones del Banco Central, que lejos de estar por desaparecer como prometió Milei, tiene cada vez más protagonismo. Por un lado, hubo quienes se mostraron agradecidos por los "puts" con los que el BCRA les aseguró ganancias con la compra de títulos públicos, y que es uno de los pocos incentivos para seguir apostando por los bonos del Tesoro.

Asimismo, los corrillos, ya en la ronda de café, versaron sobre el nuevo guiño del Central a Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre. Es que la entidad que comanda Santiago Bausili emitió una norma que permite a las billeteras virtuales como Mercado Pago captar fondos del público, depositarlos en un banco y quedarse con el rendimiento.

"¿Tendrá que ver con la mayor influencia de Sturzeneger en el Gabinete?", se preguntaba un operador bursátil. En México, Mercado Pago tuvo que sacar la licencia de banco para poder hacer este tipo de operaciones. En Argentina, Galperin salió beneficiado: podrá realizar la intermediación financiera sin contar con una licencia bancaria ni estar sujeto a las normas del BCRA que sí deben cumplir los bancos.

Legisladores y militares, Europa y la OTAN

Cursantes de la Maestría de Estrategia Militar de la Escuela de Guerra Conjunta compartieron un encuentro con Ramiro Marra, presidente del Bloque de LLA junto a los legisladores porteños Patricia Glize (Vamos por Más), Sandra Rey (LLA) y Jorge Reta (LLA).

No fue estrictamente un quincho, instalación que es la esencia de un cuartel en el armado de camaradería y, en otros tiempos, un amenitie dedicado al fragoteo. La austeridad libertaria marcó la convocatoria de 45 oficiales jefes de las tres fuerzas más cursantes de Estados Unidos y de Brasil a media mañana. Horario que dio sólo para innumerables rondas de café y masas secas de confitería en el Palacio Ayerza, la sede de la Legislatura porteña.

WhatsApp Image 2024-06-07 at 21.01.27.jpeg El Palacio Ayerza convocó un quincho militar, donde circuló información de los próximos pasos de Defensa.

Abrió el encuentro Marra, brevísimas palabras sobre el sentir democrático basado en la tolerancia y respeto del otro y su pensamiento distinto. El legislador Reta, brigadier retirado, fue el artífice de la movida, expertise que cultivó en sus años de secretario general de la Fuerza Aérea. Quizá extraña billeteras más abultadas que hubieran calmado los estómagos de los 45 cursantes. En medio de tanto magister en estrategia hubo data variada.

La situación de la guerra entre Ucrania y la Federación Rusa a propósito del viaje que emprenderá el ministro Luis Petri a Italia y Bélgica. En la primera parada del tour europeo una bilateral en Roma con su par italiano Guido Crosetto y la oportunidad para “gondolear”, no en las típicas embarcaciones sino por instalaciones del grupo industrial aeroespacial Leonardo que fabrica el helicóptero AW 109 cuya adquisición para la Aviación Naval figura en una carta de intención que firmó en 2023 su antecesor Jorge Taiana.

Apuntaron que la escala en Bélgica, Bruselas, asiento del cuartel general de la OTAN es una vuelta más hacia la membresía del país en el formato “partners across the globe”. En criollo, socio global de la Alianza Atlántica. Al mismo tiempo un enviado de Petri, el especialista en Internacionales del ministerio, Juan Battaleme, acudirá a la cumbre por la paz en Ucrania que se llevará a cabo en Suiza. Relataron que, frente a un pedido de colaboración de Ucrania, el especialista aconsejó la cesión de equipos siempre que no sean letales.

Diálogos con Conan: Copas en alto pero sin confiarse

- Ábrase un Monster Mango Loco, Padre. Vamos a brindar por sus seis meses en el Gobierno.

- Sí, Conan, vamos a brindar. Si vivieras, podría llenarte el tacho de agua con lágrimas de zurdos.

- ¡Ah! Es mejor que el agua, Padre. Celebremos en la distancia metafísica que impone la muerte.

- Un poeta, Conan. Igual, esperemos a que salga la ley Bases. Y ahí descorchamos.

- No esté tan confiado, Padre. Acuérdese cuando atajaba, se dormía y ¡zas! dos goles en 20 segundos, como en el videíto que circuló en las redes.

- Fui muy elogiado por mi actuación el el arco, Conan.

- Yo lo aprecio, Padre, pero lo dejó sentado de culo con una pisada un estudiante de Oceonografía de la Universidad del Salvador. No era Messi, Padre.

- Messi es zurdo, Conan. Sabés que no me gustan los zurdos.

- Como sea, Padre. Tenga cuidado con el Congreso. Yo lo puedo ayudar si me da un contrato.

- ¿Otra vez con los contratos, Conan?

- Póngame de asesor en Capital Humano, que se están yendo todos. Le saco a Pettovello hecha un violín.

- Estás muerto, Conan. Y sos un perro.

- No pasa nada, Padre. Es mejor un perro muerto conocido, que un hombre vivo por conocer.

- Dejame pensarlo, Conan.

- Piense, Padre. Pero brindemos. Por muchos semestre más.