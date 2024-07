Charlas de quincho: el Zorro, Jorge Mario y el frío de Tucumán

Los gobernadores estoicos en la helada noche tucumana , acaso como parte de un castigo, le dieron el apoyo al Presidente, en una foto llena de simbolismo pero que no augura como consecuencias un futuro mejor, ni nada que se le parezca. De hecho, las expectativas están puesta ahora en la apertura de los mercados hoy, tras los últimos anuncios del Javier Milei y su equipo económico, con Toto Caputo a la cabeza .

El quincho tucumano, sin empanadas y apenas con café, fue el más emblemático, y dejó varias postales. Pero no fue el único. Pasados los tanques por la avenida 9 de julio, ahora sí con Victoria Villarruel repuesta de la gripe que le impidió volar a Tucumán, se llevó a cabo la cumbre del CiCyP (Consejo Interamericano del Comercio y la Producción) en el Alvear Icon de Puerto Madero, donde la estrella fue Guillermo Francos , muy bien recibido por los empresarios. Su paso casi una década por el sector bancario, y su participación en el Grupo Eurnekian le dieron gran habilidad para esos convites.

El retorno del Papa a la Argentina empieza a tomar fuerza, y los círculos eclesiásticos preparan su llegada. Conan le aconseja a su Padre una foto "a lo Trump".

Las fotos del frío de Tucumán

El Gobierno quedó contento con la foto que supo conseguir en la histórica Casa de Tucumán, en donde se firmó el Pacto de Mayo junto a gobernadores. No obstante, ahora debe abocarse a la tarea de conformar el Consejo de Mayo para que lo escrito no quede en un papel.

Lo cierto es que justamente los gobernadores, a quienes se les dio un rol preponderante en la ceremonia (cosa que no ocurrió por ejemplo con Mauricio Macri, a quien mandaron a presenciar el acto afuera con las bajas temperaturas), son los que menos están al tanto de cómo funcionará la mesa multisectorial.

“Tenemos que elegir un representante por provincia”, dijo un mandatario local que esta semana visitó Buenos Aires. Para su sorpresa, fue la prensa la que lo notificó de que el representante será uno solo para todos los gobernadores, quienes deben ponerse de acuerdo en la elección. “La verdad es que no tenemos ni idea”, reconoció entre risas.

El equipo de Ceremonial de la Presidencia no fue del todo efectivo para garantizar un mínimo de comodidad a los invitados a la firma del Pacto de Mayo, en Tucumán. El presidente Javier Milei llegó a la puerta de la Casa Histórica de la Independencia cuando faltaba un minuto para la medianoche y el arranque del 9 de Julio. Mientras, los cerca de 350 invitados esperaron alrededor de una hora, sentados, bajo 4°, en una de las noches tucumanas más frías en lo que va del año. Fueron insuficientes las tres estufas a gas. Solo había un dispenser con café y otro con agua, y los que querían servirse debían levantarse. "Nos hubieran dado una mantita, al menos, algo para zafar del frío", se escuchó decir a un empresario de poco pelo que sufrió la gélida velada. La falta de cuidado fue parte de las charlas posteriores apenas terminó el encuentro y los invitados partieron rápido en busca de calor y abrigo.

mauricio macri pacto de mayo tucuman.jpeg Mauricio Macri, ladeado por Osvaldo Jaldo y Jorge Macri, tuvo un trato frío en Tucumán.

"Esperábamos sánguches de milanesa o empanadas". Esta fue la frase de un vicegobernador de una provincia del NOA cuando se retiraba de la Casa Histórica, tras la firma del Pacto de Mayo. Se esperanzaba con que en alguno de los patios internos se montara una carpa con algo para amenizar la espera de la comitiva del Gobierno nacional. Pero nada. Los puntuales llegaron al lugar del acto a las 22.30, por lo que solo pudieron acompañarse de algún café o agua, pero cero para masticar. Los gobernadores de Juntos por el Cambio demoraron un poco más, ya que la combi debió esperar a Rogelio Frigerio, que se demoró en el toilette del Sheraton, donde los diez mandatarios tuvieron un convite privado en la previa. Por eso, este vicegobernador tiró la frase apenas vio que Milei se retiraba, mientras preguntaba a los periodistas tucumanos a dónde se comían los sánguches de milanesa más ricos.

VIDEO GOBERNADORES PACTO DE MAYO Los gobernadores llegaron en una combi, que tuvo una demora en la previa.

Tucumán también dejó fotos políticas interesantes por fuera de la firma del Pacto. De hecho, la primera imagen oficial entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger surgió allí. Es que en la jura que tuvo lugar el pasado 5 de julio, el saludo entre ambos fue tan rápido y distante que ninguno de los fotógrafos oficiales pudo capturarlo pese a que lo intentaron.

Esta semana el nuevo ministro comenzó a ejercer su cargo de manera oficial. Para ello, utiliza un pequeño despacho ubicado en el segundo piso de Balcarce 50, el mismo que frecuentaba antes de su nombramiento.

No fueron pocos los que en Casa Rosada recibieron con humor la expectativa sembrada por la “ley hojarasca”, anunciado por el propio Milei como uno de los primeros proyectos del flamante ministro. “Hace años que lo tiene escrito”, admitió un alto funcionario de diálogo directo con el Presidente, y agregó jocoso: “Al igual que la ley Bases, tenía los papeles siempre debajo del brazo y los llevó a pasear por todos lados, si no eran para Milei eran para Patricia”.

Recen por mí: el retorno de Jorge Mario

La dirigencia de la Iglesia católica criolla está en movimiento nolens volens. Quieras o no, por la fuerza (de la Fe). Se mueve pendular, de extremo a extremo, por los estados irresolutos internos, pero también porque llegan día tras día novedades al puerto porteño del otro lado del océano. Se entrelaza en silencio el retorno del Vicario de Cristo y no queda mucho tiempo para preparar el gran recibimiento, para organizar el gran regreso a su Madre Patria, si se da en los plazos esperados.

Increíble, mandos imperfectos de la Curia capitalina hoy se preocupan por definir la “estética” del arribo y no atienden las urgentes necesidades de un pueblo por demás sufrido. El retorno de Jorge Mario requiere de condiciones específicas no protocolares y un numeroso grupo de personas (eclesiásticos y laicos) trabajan todos los días para agraciarlas. "Francisco ha levantado la Cruz de todos. Como lo hizo Simón de Cirene. Es momento que hagamos algo por él. Que carguemos su Cruz. Esto ya se dijo en el fórum mediático y varios presumidos no lo oyeron: si vis pacem, para bellum (si quieres la paz, prepara la guerra)", decían en la semana en círculos eclesiásticos.

WhatsApp Image 2024-07-14 at 13.47.23.jpeg

La estadía que se planifica en Argentina de al menos dos días conlleva un sentido particular del símbolo territorial nacional. El santoral de la consagración de la Virgen María moviliza. Claro que el objetivo es regresar a su país, posiblemente al barrio que lo vio lo crecer en familia, pero también regresaría ansioso al continente americano. Ya estuvo en Brasil (2013), Bolivia, Ecuador y Paraguay (2015); Cuba y Estados Unidos (2015); México (2016), Colombia (2017), Chile y Perú (2018). Son seis años de espera casi infinita para los americanos -4.150 días desde que partió al cónclave romano para los argentinos- y las mismas preguntas se repiten en el avión. ¿Cuándo vuelve a la Argentina? “Hay que mirar lo que pasa en todos lados”, justifica hoy, decidido a volver.

Cæteris paribus (con iguales condiciones mientras tanto) continuó a destajo su trabajo en Europa y Asia, donde la lista de tareas pendientes se acorta, pero nunca termina. Una rodilla mocha, una silla de ruedas, una tragedia inesperada, no lo frenan. Los jesuitas son una orden religiosa de "inspiración militar". A las 5 despierta, y el nuevo día comienza. Sic transit gloria mundi (así pasa la gloria del mundo).

La Catedral porteña es su casa y allí no solo se le acondiciona el altar Mayor; se desaloja su habitación para volver a pernoctar en Buenos Aires; se libera el escritorio de las estampas y las llamadas telefónicas; y se dispone la sacristía para recibir a invitados especiales en privado. Son demasiados los que ya preguntan cómo enlistarse para el besamanos. Religiosos, políticos, empresarios, sindicalistas.

Recomiendan nada de abrazos en la pista de aterrizaje. Tampoco es por ahí. En las próximas semanas saldrán a la luz (brillarán como el sol, como el oro) más detalles de los motivos de su potente regreso. Los que sí cargan su Cruz prometen emocionarlo con tango, y algo más. Es una sorpresa, dicen los que realmente rezan por él ad aeternam. Los que no lo hacen, están con un pie afuera.

Bastillas, litio y aviones

En los salones del Palacio Ortiz Basualdo, un emblemático edificio que corta la avenida 9 de Julio, solar de la embajada de Francia, resplandecían las arañas de cristal y apliques vintage iluminando las mesas con delicias típicas. Quesos, fiambres y el infaltable paté de campaña, también conocido como terrina de campaña, era la especialidad francesa más disputada además de un clásico, el espumante.

El embajador francés Romain Nadal abrió las puertas para conmemorar el día de la Toma de la Bastilla, efeméride del 14 de julio de 1789 que recuerda el momento “en que el pueblo francés tomó las riendas de su destino siguiendo las ideas humanistas de la Ilustración para encarnar los valores de libertad, igualdad y fraternidad que aún hoy nos inspiran”, recordó el diplomático en las palabras iniciales. La celebración contó con la presencia de la canciller Diana Mondino, los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), y embajadores extranjeros, entre ellos: Marc Stanley (Estado Unidos), Kirsty Hayes (Gran Bretaña), Wang Wei (China), Amador Sánchez Rico (Unión Europea), Carlos Fernando Enciso Christiansen (Uruguay), Fares Yassir, (Marruecos), Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge (República del Congo), José Antonio Viera Gallo (Chile), Hiroshi Yamauchi (Japón). Los jefes militares Carlos Presti, Ejército, Carlos Allievi, Armada, Fernando Mengo, Fuerza Aérea, y Xavier Isaac, Estado Mayor Conjunto. Había legisladores, jueces camaristas, empresarios, académicos y religiosos.

El viaje de Javier Milei a un campamento de multimillonarios en Idaho, Estados Unidos, fue la comidilla por el empleo de un lujoso jet de alquiler Gulfstream. La cuestión es que se charteó la máquina porque la aeronave presidencial el Boeing 757 ARG-01 tiene revisiones técnicas aún sin resolver y está fuera de servicio. Conocedores del problema recordaron que al comienzo del gobierno, Milei había decidido traspasar todas las aeronaves de presidencia a la Fuerza Aérea en el marco de la intención de reducir el gasto público. La fuerza dispondría de los aviones tanto para la operación como para el mantenimiento. "Al fin de cuentas un avión sea civil o militar tiene los mismos ciclos mandatorios de revisión", dijo un asistente evento.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FranceArgentine/status/1811532735971803193&partner=&hide_thread=false #14juillet I En la celebración de la fiesta nacional del 14 de julio, el Embajador @NadalDiplo brindó una cálida bienvenida a las autoridades argentinas y a todas las personas participantes. pic.twitter.com/DgQbihkHlJ — La France en Argentine (@FranceArgentine) July 11, 2024

Hasta el momento esa directiva de Milei no se cumplió; algunos dicen que la Oficina del Presidente no quiere deshacerse del control financiero (la caja) de la flota presidencial. De los aviones se pasó a otro tema espinoso del mismo sector, la intervención de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) de donde salió eyectado el mendocino Gustavo Marino y recaló María Cordero. La presencia del embajador Stanley agudizó la memoria de otro comensal, que recordó una gestión de la embajada para facilitar la resolución de las más de 80 novedades que había encontrado la Federal Aviation Administration (FAA) en el sistema aeroportuario argentino con el impacto de una inminente baja de la categoría del país si no eran resueltas en tiempo y forma.

Una baja de categoría representa pérdidas millonarias en el negocio aerocomercial por la suspensión de frecuencias que abandonan la Argentina dada su escasa seguridad en operaciones aéreas. La embajada ofreció una consultora especializada en resolver esas cuestiones técnicas, pero no se ha confirmado si progresó.

WhatsApp Video 2024-07-13 at 12.59.59.mp4

El representante de Beijing apuró la mente de otro relator en un área estratégica en la que China puso el ojo, la producción del litio. Hay una planta, Eramine Sudamérica, subsidiaria de la china Tsignshan (TBC), y la francesa Eramet, a punto de producir carbonato de litio grado batería a escala industrial. El proyecto se ubica en el Salar Centenario Ratones, en la provincia de Salta. El inicio de la producción está previsto para noviembre de 2024, con un proceso de aceleración de la producción, hasta alcanzar plena capacidad para mediados de 2025. Otra joya asiática es Ganfeng Lithium, en el parque industrial de General Güemes.

El embajador galo mencionó en su alocución tres ejes de la nueva cosmovisión libertaria en materia geopolítica, el rechazo a la agresión de Ucrania por parte de Rusia, el liderazgo político militar de la OTAN y el flagelo del terrorismo encarnado ahora por el ataque a Israel. Petri se paseaba con la cucarda de haber insistido en la temática en innumerables discursos castrenses. Tenía la primicia de la inclusión de Hamas como organización terrorista, declaración que formalizó el gobierno en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una promesa de campaña que forma parte de su alineamiento incondicional con Israel.

El diplomático francés resaltó la alianza estratégica de Francia con Argentina y se detuvo en un escenario, el medio ambiente y la Antártida. Globalidades que implican una proyección hacia un continente que por ahora y gracias al Tratado del Antártico permanece al margen de competencias militares explícitas.

La reciente designación de José Vila, un analista de inteligencia senior en la Secretaría de Estrategia Nacional incidiría en la materia con directrices orientadoras a otras oficinas. En lo táctico aún no se resolvió el pasaje de dos bases antárticas, Carlini (ex teniente Jubany) y Brown (toponimia original, Almirante Brown) a la órbita del ministerio de Defensa como habían acordado Mondino y Petri.

Cortes vacunos a las brasas

“Seguro que la picada sale más cara que el asado”, afirmó uno de los invitados al quincho de Remonta, enfrente al Hipódromo, mientras recorría con los ojos la larga mesa tapada de delicatessen para el aperitivo, con profusión de quesos y de fiambres. La convocatoria de Unica, entidad que nuclea a parte de la industria frigorífica, era para presentar una publicación llamativa en la que, en 29 preguntas (y sus respuestas) desarrollaron el abecedario de la carne vacuna.

Es más, hasta publicaron (con foto) quienes son los referentes en cada tema. “Estamos cansado de que se diga cualquier cosa, y que se le pregunte a quienes no saben lo suficiente”, reconoció uno de los organizadores, mientras otros recordaban que el mercado de la carne fue, históricamente, el más “intervenido” del país. Y, aunque ahora representa solo alrededor del 40% del consumo doméstico de carnes (con pollo y cerdo, especialmente), vs casi el 70% que llegó a tener hace unas décadas atrás, es innegable el peso político de “la carne” en la sociedad, y en los funcionarios encargados de la economía del país, lo que acrecienta el interés público por el producto.

Por supuesto que ya sentados a la mesa, y con humeantes miniparrillas con chorizos, morcillas, y todos los principales cortes de asado, la charla se generalizó, pasando desde los casi 500.000 empleos que insume esta cadena, hasta la falta de actualización oficial sobre su incidencia real en la canasta familiar. “Esto lo pagamos los privados, porque es una necesidad”, reconoció el vicepresidente de Unica, Ernesto Lowenstein, nada menos que el fundador de Las Leñas, aunque tuvo más mérito por haber participado en la creación, a los 20 años, de lo que sería el sinónimo de la hamburguesa en la Argentina: Paty. “Tardamos 60 días en desarrollarla. Si se tiene una idea, hay que llevarla a la práctica”, reconocía sonriente, dando escuela de vida (y de negocios) a los presentes. “Seguro que más de un funcionario va a querer leer esta guía, y muchos legisladores deberían hacerlo”, comentó sarcástico, un periodista especializado allí presente. También quedó claro que de la larga cadena de la carne vacuna los criadores se llevan el 26%, los engordadores (feed lots) el 31%, los frigoríficos el 4%, las carnicerías el 15%, y los impuestos el 24%. “Un cuarto del bife que nos comemos, son impuestos”, magnificó un comensal, mientras la charla derivaba a otras vertientes como la abrupta (pero no inesperada), salida de Fernando Vilella de Agricultura.

Es que si había algo sabido era que el exdecano no comulgaba con el resto del equipo que se fue formando en el gobierno; la duda era el momento de su salida, que resultó siete meses después de la asunción. Y, aunque el mismo quiso mostrar en sus declaraciones, el “error” que cometieron (al echarlo) por “no entender” sus lineamientos, quedó claro que Vilella no contaba tampoco con ningún respaldo sectorial. Ahora su sucesor, Sergio Ireata, al menos tiene el respaldo de su par, el secretario de Desarrollo Productivo Juan Pazo, y ambos con el paraguas “protector” de Luis “Toto" Caputo. Tal vez por eso, los segundo que hizo Iraeta al hacerse cargo, fue otorgar una “ayuda” a la producción lanera patagónica que está soportando unos de los inviernos más fríos (y nevados) de los últimos 60 años. La primera acción había sido devolverle a la cartera el nombre tradicional de Agricultura, Ganadería y Pesca, que Vilella se había empeñado en cambiar por Bioeconomía, y que era, tal vez, su único logro.

Para financistas y brokers: el Zorro

“No entiendo nada... a los productores y a la gente de la calle, les habla de las Leliqs, y acá, que está lleno de financistas y brokers, les da una clase sobre el Zorro”, se sorprendía uno de los invitados al muy poblado salón central de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que conmemoró su 170 aniversario, aludiendo a las explicaciones sobre la serie de El Zorro, en el muy largo discurso del presidente Javier Milei en el tradicional recinto, al que asistieron casi todos los presidentes durante sus respectivos ejercicios. Para el presidente, el personaje era un "héroe anarcocapitalista".

Lo que no suele ser tan frecuente es que la presencia presidencial fuera precedida por los granaderos de la Fanfarria Alto Perú, encargados de ejecutar también el Himno Nacional. Tampoco pasó desapercibido el ingreso, por delante de Milei, del economista Claudio Zuchovicki, que luego mereció una mención especial durante el discurso presidencial que, de todos modos, no fue tan calurosa como la dirigida al ministro Caputo, que fue leída como un fuerte espaldarazo de parte del Presidente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/BCBAar/status/1811487517390073894&partner=&hide_thread=false Durante el acto central por el 170° Aniversario de la #BCBA, el titular de la entidad, Adelmo Gabbi, recibió al presidente Javier Milei con un voto de confianza y ofreció todo el apoyo de las instituciones del mercado de capitales argentino a la gestión de gobierno. pic.twitter.com/eKrxI28eIy — Bolsa de Comercio de Buenos Aires (@BCBAar) July 11, 2024

Distinta fue la actitud de otros especialistas. De hecho, uno de ellos trató de pasar lo más desapercibido posible. “No me quiero cruzar. Soy tranquilo, pero uno nunca sabe con qué le puede salir Javier…”, dijo con prudencia el hombre que no se movió de su lugar hasta después que se retiró el equipo presidencial: apenas una media docena de funcionarios, también con la canciller Diana Mondino, el vocero Manuel Adorni, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en general, el más requerido. Entre los empresarios, además del dueño de casa, Adelmo Gabbi, y sus pares del Grupo de los 6, estaban Nicolás Pino (Sociedad Rural), Daniel Funes de Rioja (UIA), Eduardo Eurnekian, el titular de CAME Alfredo Gonzalez, Eduardo Elsztain (IRSA), Martín Cabrales, José Martins de la Bolsa de Cereales; José Dagnino Pastore, y el titular de la poderosa Cámara de Comercio Italiana y de la Eurocámara, Giorgio Alliata di Montereale, entre muchos otros que tomaban el salón central.

Posteriormente, ya en el cóctel donde, además de las variaciones de platos y delicias que caracterizan siempre a este evento, se sirvieron ¡sandwichitos de milanesa¡ Y hay que reconocer que el éxito fue rotundo. Mientras se sucedían comentarios y chimentos, se supo que el poderoso MAE (Mercado Abierto Electrónico) y el Matba Rofex con sus futuros de dólar y de granos, que funciona en Rosario, anunciaron su voluntad de integración para consolidar su liderazgo en los mercados de valores y derivados. Según los operadores que comentaban el tema, se va a formar una nueva sociedad continuadora más sólida y diversificada, con una participación accionaria equitativa del 50% para cada una de las partes. Y parece que la noticia cayó muy bien en Economía….

Diálogos con Conan: intervenir en la gloria

- Padre, ¿usted no será piedra?

- ¿Qué decís, Conan?

- Miró el partido de Brasil con Bolsonaro y perdió con Uruguay. Ahora se fue a Estados Unidos y pasó lo de Trump. Para mí no es yeta, eh... pero vio que la gente comenta.

- No, Conan. Brasil perdió porque no tiene un arquero como yo. Y Trump... son los zurdos. Qué piedra ni piedra.

- Padre, para mí que no son los zurdos, viven a los tiros los yanquis. Yo entiendo lo de los valores de Occidente y coso, pero está lleno de locos Norteamérica.

- Es el espejo en el que tenemos que mirarnos, Conan. Lo llamé a Trump, me dijo que estaba bien.

- Usted necesita una foto como esa, Padre; con el puño en alto, la bandera de fondo, Karina y Benegas Lynch al lado. Quedaría como un héroe, ya no importaría más el dólar, ni el desempleo, ni la inflación.

- Lo pensé, Conan. Pero es muy riesgoso.

- No, Padre. Yo lo ayudo. Armamos un acto, le decimos a Marra que le lastime una oreja. Y ahí alza el brazo. Para los póster, Padre. Que los chicos lo peguen en la pared de sus habitaciones.

- No le puedo pedir eso a Marra, Conan. Ni aunque se ponga una capucha.

- A la gloria hay que buscarla, Padre. No le va a llegar sola. La gloria no entiende de mano invisible.

- Si hay que intervenir en la gloria, intervenimos Conan. En nombre de la libertad.