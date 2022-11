Charlas de quincho

Jugada. Sin dudas, dos fueron los hechos salientes de la semana: la conmoción por inseguridad que generó la muerte, por asesinato en ocasión del robo, del empresario Andrés Blaquier, y la reaparición después de muchas semanas de silencio, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en una sola jugada volvió a sacudir el tablero político, retomando el epicentro de la escena. Ambas cuestiones dominaron los Quinchos de una semana que había registrado cantidad de cuestiones, especialmente en las filas de la oposición que “está jugando con fuego”, concluyó en exintegrante de las bases macristas, cansado ya de las disputas internas, al punto que se la denomina “La Guerra de los Roses”, refiriendo a la famosa película de Hollywood, sobre un sangriento divorcio (en la que los dos terminan muriendo). Y, mientras el expresidente Mauricio Macri sigue profundizando la grieta en el frente Cambiemos y también en el PRO, no pocos comienzan a ver que una división allí, donde siguen apareciendo candidatos (hasta Carrió y Juan Schiaretti se sumaron ahora), empieza a mejorar las chances para el oficialismo, si es que el Justicialismo vuelve a unirse (lo que por el momento parece difícil también). Por supuesto que lo más escandaloso fue la discusión entre la titular del PRO, y autopropuesta precandidata Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete de la Ciudad, el “larretista” Felipe Miguel que dejó en claro, no solo el (bajo) “nivel” de las discusiones, sino también la tensión que se está dando por los máximos cargos, en una especie de irresponsable carrera a vida o muerte. “Ya la discusión es más ideológica que política”, sostenía un reconocido politólogo, aunque aludiendo al caso (Javier) Milei que, para muchos en la oposición sigue siendo funcional al oficialismo, a pesar de su último traspié en la Cámara (donde dio quorum en Presupuesto, pero no se quedó para la votación en particular), y que comienza a sufrir otros problemas, como la “alianza” que uno de los suyos, Nicolás Mayoraz, de Santa Fe, activó con el Socialismo y el FdT de la provincia, para hacer caer una sesión contra el oficialismo local. Igual, por ahora, sigue siendo el que mayor movilización pública espontánea genera. “En San Juan llevó más gente que Alfonsín!”, se sorprendía un radical “de la primera hora”, que tampoco se olvida que (Milei) “no descartó ir hasta a las PASO contra Macri, si hiciera falta”, y ya en muchos casos se ubica entre los 3 primeros. Tampoco al otro Libertario, José Luis Espert (hoy muy enemistado con Milei), le fue demasiado bien en los últimos días, ya que se consideró un “error grave”, haber oficializado su precandidatura a Gobernador bonaerense, con un acto “desde” la Ciudad de Buenos Aires…Pero por el momento, todos los ojos se centran en mañana, con el “desayuno” de media docena de dirigentes (todos convocados por Macri), y la “merienda” con la cúpula de Cambiemos, sendas reuniones para “intentar una gran fumata que evite seguir perdiendo más votos por decepción”, confió un ex Recrear , ahora también más distante del macrismo.