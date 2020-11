Diputados apuran ley que le poda fondos a Larreta

En la última jornada de plazo para emitir dictámenes, el oficialismo intentará hacerlo sobre el “Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad”. El documento se firmó durante la presidencia de Mauricio Macri, en enero de 2016, pero no pasó nunca por el Congreso, solo por la Legislatura porteña. Por entonces el exmandatario transformó, por decreto, los fondos que correspondían al traspaso de parte de la Policía Federal a la Ciudad en puntos de coparticipación. Le sumó al 1.40% que comenzó a recibir la Ciudad de Buenos Aires en la presidencia de Eduardo Duhalde. En septiembre pasado, Alberto Fernández dispuso que el Convenio tenía que se aprobado por el Congreso pero además, tras un estudio que dio a conocer, consideró que Macri había favorecido a la Ciudad con más dinero del que correspondía por la transferencia de las comisarías a la órbita porteña. El decreto rebajó 1.18% de la coparticipación y ahora la ley busca que el distrito reciba el histórico 1.40% de esos fondos pero, por la Policía una suma que cada año dictamine el Congreso, no de la masa coparticipable.

En el borrador del proyecto de Consenso Fiscal, también el Gobierno puso un artículo que estipula que esas transferencias no deben ser puntos de coparticipación sino fondos del Presupuesto nacional y además que los mandatarios deben desistir de acciones judiciales si las hubieran iniciado. Larreta dice que no lo firmará.

Ayer el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, de Diputados, Pablo González, convocó a una reunión conjunta de su comisión y la de Presupuesto que conduce Carlos Heller. El único tema a tratar será el del Convenio y sus adicionales.

Judicial

Larreta espera que la Corte le otorgue la cautelar que solicitó cuando se conoció el decreto de la quita, lo que le daría aire si vuelve a recibir la partida que envía Nación como estaba antes de la decisión nacional.

Mientras, Larreta tiene previsto elevar hoy a la Legislatura porteña su proyecto de Presupuesto 2021 que, tal como anticipó este diario considerará que cuenta con $53 mil millones que recibía para Seguridad, pero de acuerdo a los cálculos del ministerio de Hacienda porteña, si la ley se aprueba, el recorte sería mayor, de unos $12 mil millones más que debería rebajar de su cálculo de gastos para el año electoral. Para los funcionarios porteños, además de la cifra que les mortifica las cuentas, la irritación mayor se las produce que, cuando se transfieren fondos de coparticipación ese pase es automático, en cambio de otra manera, temen que no lleguen a tiempo o directamente no lleguen. “Tenemos antecedentes y no es lo mismo que recibir el goteo de la copa que un monto que queda a la decisión de quien esté a cargo”, señalan en ese sentido en el entorno del jefe de Gobierno porteño.