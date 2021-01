Aislamiento: por el aumento de casos de coronavirus, cobra fuerza la posible implementación de un toque de queda sanitario

El incremento de contagios de Covid-19, adjudicado principalmente a las juntadas y reuniones por fin de año, puso en alerta a la Casa Rosada, que no pudo disfrutar de la llegada de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V.

Ese aumento vino de la mano de un crecimiento en la cantidad de fiestas ilegales, particularmente en zonas de veraneo.

El propio presidente Alberto Fernández dijo hace unos días que contempla la posibilidad de que las fuerzas de seguridad "disipen aglomeraciones". "No vamos a implementar un toque de queda, tal vez sí un toque sanitario como el que se aplicó en el interior", señaló en declaraciones formuladas a Radio 10.

El fin de semana, el infectólogo Eduardo López, que integra la mesa de expertos que asesora al Gobierno, aseguró que si se mantiene el aumento en la cantidad de casos, "va a haber medidas restrictivas importantes", ante lo cual señaló que se podría instaurar un "toque de queda sanitario a partir de las 22:00".

Eduardo Lopez.jpg El infectólogo Eduardo López, uno de los asesores del Gobierno en materia sanitaria. @larednoticiassp

"Hay un aumento de casos exponencial. Si esto sigue así, yo creo que va a haber medidas restrictivas importantes, guste o no", sostuvo el especialista.

En declaraciones radiales, López consideró que "hay varias medidas" que podrían adoptarse, "entre ellas el toque de queda sanitario, que es restringir la circulación y las actividades que conlleven un riesgo en el aumento de casos".

En las últimas horas el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que en la Provincia no se descarta "tener horarios en los que no se puedan realizar actividades públicas ni privadas".

kreplak.jpg El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Kreplak aseguró que en el Gobierno provincial están "preocupados por el aumento de casos" y reconoció que se retrocedió "más de dos meses en las últimas tres semanas". En este marco, dijo que "el escenario donde estamos parados lo vamos a ver entre el martes y el jueves" y lamentó que "hay falta de cuidado y de cumplimiento de los protocolos".

"No descartamos tener horarios del día en los cuales no se podrán realizar actividades ni públicas ni privadas: no queremos que las playas en ningún horario tengan la concentración que se vio", afirmó en declaraciones a AM750.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, se refirió hoy a la posibilidad de un toque de queda nocturno para evitar el aumento de contagios de coronavirus, y señaló que si desde la provincia de Buenos Aires plantean esa medida sanitaria va a apoyarla junto el resto de los intendentes, como toda decisión "que cuide la salud y la vida".

"Si desde la Provincia plantean un toque de queda nocturno, lo vamos a apoyar, con los intendentes vamos a apoyar todas las medidas que cuiden la salud y la vida de todos los argentinos, a la Costa vienen de todo el país, y es fundamental el cuidado", dijo el jefe comunal en diálogo con El Destape Radio.

Gesell Gustavo Barrera.jpg El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, dijo estar a favor del toque de queda sanitario.

Barrera señaló que en las playas de Villa Gesell "se están cuidando los protocolos" y advirtió que cuentan con "un sistema de bandera roja y verde para cuidar la gente en la playa", al tiempo que focalizó en que se prohibió "el uso de la playa durante la noche".