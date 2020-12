Marcha atrás: la Provincia no habilitará las fiestas de hasta 200 personas

El Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, confirmó la decisión en una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre el estado de situación de la pandemia en la Provincia. "Hemos decidido no avanzar, por eso no ha sido presentada y publicada la resolución con el protocolo", explicó al mismo tiempo que expresó su preocupación ante el aumento de casos.

Luego, durante la conferencia de prensa para detallar la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires realizada en el Salón Dorado en la ciudad de La Plata, Bianco anunció además que, debido al aumento de casos, "el permiso para habilitar eventos de hasta 200 personas quedará en stand-by".

"Me refiero a los lugares de esparcimiento al aire libre de hasta 200 personas. Hemos decidido no avanzar, fundamentalmente en los puntos turísticos, ya que en la misma semana que lo anunciamos vimos un aumento de casos, así que por ahora decidimos no habilitar esos espacios de entretenimiento nocturno de hasta 200 personas", indicó.

"Debían habilitarlo a partir del municipio, era muy controlado pero por ahora no vamos a habilitar ese tipo de actividades ni publicar los protocolos, queda en stand-by. Estamos monitoreando los casos y, si debemos dar marcha atrás, lo vamos a hacer", aseveró.

Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 657.205 desde el inicio de la pandemia, tras confirmarse 3.019 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud provincial.

Según precisó la cartera a cargo de Daniel Gollan, se registraron 3.746 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 568.989 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.

En el territorio bonaerense fallecieron 21.833 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo último.