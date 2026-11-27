El encuentro se realizó en Villa Crespo. Contó con la presencia del presidente de la fundación, Emmanuel Ferrario, quien hizo un balance de gestión y convocó a la ciudadanía a participar para pensar en comunidad la solución a los problemas porteños.

La política porteña se reunió este jueves en el acto de fin de año de la fundación A1000 que preside el legislador de Confianza y Desarrollo (CyD), Emmanuel Ferrario. Por la sede de Villa Crespo pasaron dirigentes de distintos partidos, desde el larretismo y el PRO hasta la UCR y el peronismo. También asistieron periodistas, empresarios, representantes de ámbito académico y eclesiástico y del Poder Judicial.

El encuentro se llevó adelante en Casa A1000, el espacio que la organización administra en Scalabrini Ortiz al 700, pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el actual presidente del bloque de CyD hizo un balance de gestión de la fundación que se dedica a impulsar la participación ciudadana para superar lo que el dirigente denominó como una "crisis de representatividad" de los partidos.

La organización no gubernamental tiene como objetivo impulsar el debate a través de nuevas ideas que brinden soluciones a los problemas de la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta con 180 voluntarios activos, trabaja con 50 organizaciones de la sociedad civil e impulsa la construcción de 1000 propuestas para Buenos Aires. Vivienda, empleo, inteligencia artificial, salud mental y participación ciudadana serán parte de la agenda de trabajo de cara a 2027.

El evento contó con la presencia de referentes del arco político local. Horacio Rodríguez Larreta , exjefe de Gobierno porteño y actual compañero de bloque de Ferrario, fue uno de los que dijeron presente. Larreta estuvo acompañado por Guadalupe Tagliaferri. La exsenadora de la Nación dejó la Cámara alta en diciembre del año pasado para asumir como legisladora porteña en el espacio del exjefe de Gobierno. Es actualmente compañera de bancada de Ferrario.

También se lo vio en el primer piso a Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación y hombre fuerte del PJ porteño, quien empuja una conformación de un frente amplio con figuras exógenas a su partido como el propio Larreta, con el fin de competir y vencer a Jorge Macri y a La Libertad Avanza en 2027.

Al auditor de la nación lo secundó el legislador de Fuerza Buenos Aires, Leandro Santoro. El exdiputado nacional corre con ventaja para encabezar la boleta del peronismo en los comicios del año próximo en los que se elegirá al futuro jefe de Gobierno. Es hoy por hoy una de las principales lanzas del bloque que conduce Claudia Neira, quien también dijo presente en la noche de A1000.

"Muchos creen que la gente está apática, que no tiene ganas de participar, no tiene ideas, no tiene propuestas", manifestó Ferrario al tomar la palabra durante el evento. "A1000 cree lo contrario: que la gente está hiperpolitizada. Lejos de los partidos, pero muy cerca de tener opiniones, ideas y propuestas muy fuertes para la Ciudad", afirmó.

Entre los presentes también estuvo el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti. Representante de un sector de la UCR porteña que se encuadra detrás de la figura de Martín Lousteau, es partícipe de promover un frente anti Milei para 2027. La presidenta del bloque radical en la Legislatura, Manuela Thourte, afín al diputado nacional, también marcó presencia en la gala de la fundación porteña.

El Gobierno porteño no se quedó afuera y envió a sus representantes. Estuvieron el jefe de Gabinete de Jorge Macri, Gabriel Sánchez Zinny, junto al fiscal general de CABA, Martín López Zavaleta, y al vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López. El legislador del PRO no fue solo. La presidenta del bloque, Silvia Lospennato, y su predecesor, Darío Nieto, se hicieron presentes.

Paola Michielotto, exlegisladora del PRO y actual presidenta del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad, no se quedó afuera de la gala, como tampoco la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien actualmente oficia de presidenta de la fundación Pensar, el think tank del PRO. Los judiciales de CABA dijeron presente a través de Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad, y del vicepresidente del Consejo de la Magistratura porteño, Diego García Vilas.

Entre los referentes del periodismo, el empresariado y la sociedad civil estuvieron los periodistas Carlos Pagni y Luis Novaresio; el empresario Manuel Santos de Uribelarrea Duhau; Martín Etchevers, ejecutivo del Grupo Clarín; y el sacerdote Guillermo Marcó, quien charló durante largo rato con el conductor de Odisea Argentina.

"¿Cómo se conecta esta diversidad de intereses que moviliza tanta gente con la política? Algo que dijo Emmanuel: escuchando. Creo que por esa vía se va a poder recuperar la confianza. Todo eso está potencialmente en la cabeza de esta organización", concluyó Pagni.

La gala contó con una amplia presencia de representantes de la política porteña que tienen en sus manos la capacidad de transformar la realidad de la Ciudad de Buenos Aires. Legisladores de gran parte de los partidos -con excepción de La Libertad Avanza-, dirigentes, representantes de la Justicia y de los ámbitos educativos asistieron al evento con la mirada puesta en lo que será un 2027 cargado de intensidad política.