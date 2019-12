D'Alessio no será un "arrepentido"

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla decidió finalmente ayer no considerar arrepentido al falso abogado Marcelo D’Alessio, procesado y detenido por el caso de espionaje ilegal y extorsión. El magistrado decidió así no homologar el acuerdo que D’Alessio había alcanzado con el fiscal de la causa, Juan Pablo Curi. Sin ese aval del magistrado, el falso abogado no accederá a ningún beneficio previsto en la Ley del Arrepentido, y queda más alejos de acceder a una excarcelación, el objetivo que la Justicia sospechaba cuando D’Alessio hizo el anuncio de que planeaba presentarse como colaborador, pero pidió 15 días para “preparar” su declaración. Por la forma de actuar del acusado, muchos interpretaron que se trataba de una maniobra para “negociar” una mejor situación, luego de que trascendiera una carta que escribió y que iba destinada a un dirigente K y en la cual mencionaba a miembros prominentes del macrismo como responsables de las maniobras ilegales por las cuales la Justicia lo procesó.