Revés de la Corte Suprema para Cargill (convalida fallo adverso)

El efecto práctico de la decisión se remite a una sentencia previa dictada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que octubre de 2019 había resuelto también desestimar los agravios de la empresa y confirmar un fallo de primera instancia que sostuvo que la vía intentada (un amparo) no era el camino indicado para objetar la decisión del Estado materializada a través del Decreto N°793/2018. La discusión de fondo era si ese instrumento creaba nuevos derechos aduaneros o si, por el contrario, como sostenían los abogados del Estado, solo modificaba las alícuotas. Ya en primera instancia no se advertía que -como en otros precedentes-no estuviese individualizados los criterios para la percepción del tributo- y que en este caso, difería de ciertos precedentes del máximo Tribunal. Principalmente, en aquel momento se afirmó que “no corresponde declarar la inconstitucionalidad de la norma cuando en un proceso de amparo la arbitrariedad e ilegalidad invocada no surge de forma inmediata”.