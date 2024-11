Desplazaron a la secretaria de Niñez y Adolescencia de Capital Humano: asume Juan Bautista Ordoñez, exvice de Aerolíneas

En su última aparición pública, Nano Lembo dijo que la Ley Lucio "está ideologizada"

En el marco de las visitas de funcionarios nacionales a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Yanina Nano Lembo relató la postura del Gobierno de Javier Milei con respecto a los programas de niñez y adolescencia para el 2025.

Las intervenciones de los diputados ante la presencia de la secretaria de Niñez y Familia apuntaron a la subejecución (cuando no fue la total falta de ejecución) de programas para protección de menores de edad que se encuentran en el actual Presupuesto y también fueron incluidas en el proyecto. Yanina Nano Lembo, quien tenía respuestas genéricas por escrito e ignoró varias de las preguntas realizadas, reiteró que la actual administración busca fortalecer la transparencia en el envío de partidas presupuestarias y conceptualizó que "la mejor política social es el equilibrio fiscal".

Los diputados opositores (desde el PRO y La Libertad Avanza no pidieron la palabra) mencionaron la anulación del monotributo social que la funcionaria no desmintió ("estamos acá para discutir el presupuesto, no corresponde dar esa respuesta, el monotributo social es una herramienta válida"); la Línea 102 que ofrecía un servicio telefónico para niños y adolescentes con derechos vulnerados y no fue ejecutada (están en proceso de cambiar el formato o trasladarle la responsabilidad a las provincias); la Ley Lucio ("estaba ideologizada y entramos en proceso de revisión"); o la Ley Brisa para hijos de víctimas de femicidio que está siendo subejecutada (señaló que no será cerrada)

Yanina Nano Lembo remarcó en varios tramos de su lectura la decisión de "terminar con la intermediación de la política social", por lo que de los cerca de $4 billones de presupuesto de su área (según dijo, un 43% más del presupuesto vigente) "casi el 90% se destinará a transferencias directas". Asimismo, la funcionaria hizo hincapié en la necesidad de "potenciar la estrategia de primera infancia y a fortalecer la prestación alimentaria", para lo que destinarán el 79% de la suma en dos grandes líneas de acción: "fomentar el desarrollo temprano, desde la gestación hasta los 3 años" y "devolverle a la familia su lugar como centro de vida".