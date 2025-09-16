Dónde voto en San Luis 2025: consultá el padrón electoral







San Luis ya puede consultar el padrón definitivo para verificar los lugares de votación. Será la primera vez que en la provincia se utilice el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) en comicios nacionales.

El próximo 26 de octubre, San Luis deberá elegir sus diputados nacionales y ya pueden acceder al padrón definitivo.

El próximo 26 de octubre de 2025, los habitantes de San Luis volverán a las urnas, aunque en este caso para participar de las elecciones legislativas nacionales. Las votaciones provinciales y municipales ya se realizaron meses atrás, el 11 de mayo, cuando se estrenó en el distrito la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel local. En esa jornada se renovaron bancas de la Legislatura provincial y se eligieron intendentes y concejales, en reemplazo de las tradicionales PASO y la Ley de Lemas.

La cita de octubre se enmarca en un contexto particular: será la primera vez que en todo el país se use la BUP en comicios legislativos nacionales, un cambio que promete agilizar el recuento y reducir irregularidades, aunque también genera dudas entre quienes no están familiarizados con el nuevo formato. San Luis cuenta con la experiencia previa de mayo como prueba piloto.

A diferencia de lo que ocurrió en mayo, esta vez no se eligen cargos ejecutivos como gobernador o intendentes. En ese sentido, la provincia renovará cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, mediante el sistema proporcional D’Hondt. En el caso del Senado, San Luis no tendrá recambio hasta 2027, ya que en esta ocasión son otras provincias las que eligen representantes para la Cámara Alta.

Dónde voto 2025: consultá el padrón electoral de San Luis La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya habilitó el padrón definitivo para las elecciones legislativas. Para saber el establecimiento asignado, hay que ingresar a www.electoral.gob.ar, cargar el número de DNI, el género y seleccionar el distrito, en este caso, de San Luis. Con esos simples pasos, el sistema mostrará la escuela, el número de mesa y el orden en que le corresponde votar a cada ciudadano.

Además, el padrón permite verificar los datos inscriptos en el Registro Nacional de Electores y realizar reclamos en caso de errores. El plazo para efectuar modificaciones venció el 26 de septiembre, pero siempre es recomendable chequear la información antes del día de la elección para evitar sorpresas. Embed "No es posible visualizar el contenido" Elecciones 2025: qué se vota en San Luis el 26 de octubre En esta elección, los puntanos elegirán diputados nacionales que representarán a la provincia en el Congreso. El reparto de bancas se realiza en proporción a la población de cada distrito, lo que en la práctica significa que Buenos Aires cuenta con 70 diputados, mientras que San Luis renueva 5. Este sistema, aunque complejo, garantiza representación a todas las provincias. El calendario nacional marca que la campaña formal comenzó el 16 de septiembre, mientras que la veda electoral se inicia a las 8 de la mañana del 24 de octubre. Durante esas 48 horas previas al comicio, quedará prohibida la difusión de encuestas, actos proselitistas y venta de bebidas alcohólicas.